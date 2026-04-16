Δεν είναι μόνο η Κυβέρνηση, η Κεντρική Τράπεζα, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και οι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης που κάνουν σενάρια για την πορεία της οικονομίας το επόμενο διάστημα. Το ίδιο πράττουν και οι τράπεζες, που κινούνται μεταξύ ενός βασικού σεναρίου ανθεκτικής ανάπτυξης και κάποιων δυσμενών σεναρίων, λόγω γεωπολιτικής αβεβαιότητας, πληθωρισμού και υψηλών τιμών ενέργειας.

Ο Φιλελεύθερος συγκέντρωσε τις εκτιμήσεις των συστημικών τραπεζών της Κύπρου, όπως παρουσιάζονται στις ετήσιες εκθέσεις τους για το έτος 2025. Σύμφωνα με το βασικό σενάριο της Τράπεζας Κύπρου (επικαιροποιήθηκε για την ημερομηνία αναφοράς 31 Δεκεμβρίου 2025, λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες πληροφορίες και τις σχετικές μέχρι τότε εξελίξεις), η οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2.6% το 2026 και ο πληθωρισμός των τιμών καταναλωτή θα αυξηθεί στο 2.6%, από 0.1% το 2025.

Οι τιμές των ακινήτων αναμένεται να αυξηθούν κατά 2.5% το 2026, μετά από ισχυρές αυξήσεις κατά την περίοδο 2022-2025. «Το οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από ισχυρή ανάπτυξη, παρά τον γεωπολιτικό κίνδυνο. Ο χαμηλότερος πληθωρισμός και οι προηγούμενες μειώσεις των επιτοκίων της κεντρικής τράπεζας αναμένεται να συνεχίσουν να στηρίζουν την οικονομική δραστηριότητα στο εγγύς μέλλον. Οι δυσκολίες προέρχονται από τις γεωπολιτικές εντάσεις που επιβραδύνουν την ανάπτυξη λόγω της μείωσης των παγκόσμιων εμπορικών ροών, αλλά η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI) στηρίζει το παγκόσμιο εμπόριο και τις επενδύσεις», αναφέρει η Τράπεζα Κύπρου.

Το αρνητικό σενάριο, αναφέρει η Τράπεζα Κύπρου, συνάδει με τις παραδοχές για παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση, που οφείλεται σε γεωπολιτικές εντάσεις, εμπορικούς πολέμους, προσδοκίες για αύξηση του πληθωρισμού και την απότομη αύξηση της καμπύλης αποδόσεων. Η κυπριακή οικονομία, αναφέρεται «βασίζεται στις υπηρεσίες και ιδιαιτέρως στον τουρισμό, τις διεθνείς επιχειρήσεις και τις υπηρεσίες πληροφοριών και επικοινωνιών με εξωστρεφή προσανατολισμό. Αυτό καθιστά την κυπριακή οικονομία πιο ευάλωτη από άλλες οικονομίες στο διεθνές περιβάλλον και στους κλυδωνισμούς των όρων εμπορίου. Η ασθενέστερη εξωτερική ζήτηση θα οδηγήσει σε επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας».

– Σύμφωνα με το αρνητικό σενάριο, το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί κατά 5.1% το 2026 και κατά 2.3% το 2027. Στην αγορά εργασίας, το ποσοστό ανεργίας θα αυξηθεί στο 8% το 2026 και στο 7.4% το 2027. Ο πληθωρισμός θα μετατραπεί σε αρνητικό 1.4% το 2026, ενώ ο αποπληθωρισμός θα παραμείνει το 2027. Οι τιμές των ακινήτων θα επιβραδυνθούν επίσης, ακολουθώντας την πορεία συρρίκνωσης του πραγματικού ΑΕΠ.

– Στο θετικό σενάριο, το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 4.1% το 2026 και κατά 2.6% το 2027. Στην αγορά εργασίας, το ποσοστό ανεργίας θα παραμείνει στο 4.1% το 2026 και το 2027, ενώ ο πληθωρισμός των τιμών καταναλωτή θα αυξηθεί στο 3.4% από 0.1% το 2025. Οι τιμές των κατοικιών αναμένεται να αυξηθούν κατά 3.9% το 2026.

Eurobank και Alpha Bank

Ο όμιλος Eurobank σε ό,τι αφορά τις μακροοικονομικές παραδοχές για την Κύπρο υποθέτει ως μέσο όρο των ετήσιων προβλέψεων (2026-2029), στο αισιόδοξο σενάριο ρυθμό ανάπτυξης ΑΕΠ4,04%, στο βασικό 3,11% και στο δυσμενές 0,70%. Η πραγματική αύξηση της κατανάλωσης στο αισιόδοξο σενάριο είναι 3,95%, στο βασικό 3,10% και στο δυσμενές 0,64%. Το ποσοστό ανεργίας στο αισιόδοξο σενάριο είναι 3,58%, στο βασικό 4,29% και στο δυσμενές 6,51%. Ο δείκτης τιμών οικιστικών ακινήτων υποθέτει στο αισιόδοξο σενάριο αύξηση 4,13%, στο βασικό 2,61% και στο δυσμενές υποχώρηση -1,61%. Για τον δείκτη τιμών εμπορικών ακινήτων στο αισιόδοξο σενάριο καταγράφεται άνοδος 3,69%, στο βασικό 1,60% και στο δυσμενές πτώση 3,79%.

– Για την Κύπρο, ο όμιλος Alpha Bank, υποθέτει με βάση το ευνοϊκό σενάριο (για την περίοδο 2025-2027) μεταβολή του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος στο 5,6%, ενώ στο βασικό και δυσμενές σενάριο είναι 3% και 0,4% αντίστοιχα.

Το ποσοστό ανεργίας στο ευνοϊκό σενάριο είναι 3% στο βασικό σενάριο 4,8% και στο δυσμενές σενάριο 6,5%. Ο πληθωρισμός στο ευνοϊκό σενάριο της Alpha Bank είναι 0,8%, στο βασικό σενάριο 2% και στο δυσμενές σενάριο 3,6%. Η μεταβολή της αξίας των στεγαστικών ακινήτων στο ευνοϊκό σενάριο είναι 5,4%, στο βασικό σενάριο 3,4% και στο δυσμενές 1,5%. Η μεταβολή της αξίας των επαγγελματικών ακινήτων στο ευνοϊκό σενάριο είναι 3,4%, στο βασικό σενάριο 2,2% και στο δυσμενές σενάριο 0,9%.