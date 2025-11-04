Προειδοποιώντας για σοβαρά προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα καθώς πλησιάζουμε στην πλέον εμπορική περίοδο του χρόνου, αλλά και για ζημιές εκατομμυρίων από τυχόν καταστροφή των φρέσκων προϊόντων που φτάνουν καθημερινά στην Κύπρο (φρούτα και κρεατικά) ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Λιανικού Εμπορίου (ΠΑΣΥΛΕ) εκφράζει την ανησυχία του για την απεργία στο λιμάνι Λεμεσού.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, ο ΠΑΣΥΛΕ επισημαίνει ότι χωρίς να υπεισέρχεται στην ουσία της διαφοράς καλεί όλες τις αρμόδιες πλευρές να μεσολαβήσουν, ώστε να μην προκύψει πρόβλημα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Σημειώνει χαρακτηριστικά ότι «ως Σύνδεσμος, καλούμε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να επιδείξουν πνεύμα συνεργασίας και να πρυτανεύσει η λογική, ώστε να επιτευχθεί άμεσα μια αμοιβαία αποδεκτή λύση και να επανέλθει χωρίς καθυστέρηση η ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας».

Ο ΠΑΣΥΛΕ προειδοποιεί ότι «η απρόσκοπτη διεξαγωγή των εργασιών στον τομέα του λιανικού εμπορίου είναι κρίσιμη, ιδιαίτερα κατά την τρέχουσα περίοδο, όπου η αγορά εισέρχεται στη σημαντικότερη εμπορική φάση του έτους, ενόψει του Black Friday και της Χριστουγεννιάτικης περιόδου. Ο ΠΑΣΥΛΕ παραμένει στη διάθεση όλων των αρμόδιων φορέων για εποικοδομητική συνεργασία, με στόχο την προστασία της οικονομικής δραστηριότητας και την εύρυθμη εξυπηρέτηση των καταναλωτών και επιχειρήσεων.