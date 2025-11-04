Η Παγκύπρια Συντεχνία Μεταφορέων Α’ ενημέρωσε το μέλη της για έκτακτη Γενική Συνέλευση με αφορμή τα όσα εξελίσσονται τις τελευταίες ημέρες.

Συγκεκριμένα, η έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί απόψε (4 Νοεμβρίου) στις 7μμ στο κέντρο Γεωργία στη Χοιροκοιτία, ενώ όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση το θέμα που θα απασχολήσει την Συνέλευση είναι η λήψη αποφάσεων για αποχή από την εργασία προς συμπαράσταση των Μεταφορέων Τρέιλερ.

Ζητούν ψήφιση νομοσχεδίου μέσα σε τρεις ημέρες

Η Παγκύπρια Συντεχνία Μεταφορέων Α’ ανέφερε, σε ανακοίνωσή της στις 4 Νοεμβρίου 2025, ότι μετά τη δημοσιοποίηση ανακοίνωσης του Υπουργείου Μεταφορών προς τα μέσα ενημέρωσης, θεώρησε υποχρέωσή της να απαντήσει στο σημείο εκείνο που αποτέλεσε αφορμή για τη συνέχιση των δυναμικών μέτρων των μεταφορέων.

Η Συντεχνία υποστήριξε ότι τα αιτήματα των μεταφορέων θα έπρεπε να είχαν διευθετηθεί από το ίδιο το κράτος. Όπως ανέφερε, από τη στιγμή που παγκοσμίως έχουν αλλάξει τα κατασκευαστικά μεγέθη των εμπορευματοκιβωτίων και έχει ξεκινήσει η παραγωγή καρότσων νέας τεχνολογίας, οι αρμόδιες αρχές θα έπρεπε να είχαν τροποποιήσει τη νομοθεσία, χωρίς να χρειαστεί οι μεταφορείς να αντιδράσουν.

Σύμφωνα με τη Συντεχνία, το Υπουργείο Μεταφορών, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών και τα Δημόσια Έργα δεν έχουν προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, ενώ σήμερα καταγγέλλουν τους μεταφορείς για παραβίαση νομοθεσιών και δεν προχωρούν στην εγγραφή καρότσων νέας μορφής.

Η ανακοίνωση, όπως σημείωσε η Συντεχνία, εκδόθηκε για την ορθή και κατάλληλη ενημέρωση της κοινής γνώμης. Οι μεταφορείς, ανέφερε, ενδιαφέρονται απολύτως για την κοινή γνώμη και εξέφρασαν τη λύπη τους για οποιαδήποτε ταλαιπωρία υποστεί ο εμπορικός κόσμος και, κατ’ επέκταση, η οικονομία του τόπου.

Η Συντεχνία πρόσθεσε ότι τα αναφέρει αυτά με την ελπίδα κάποιοι που θεωρούν τους εαυτούς τους αρμόδιους να κινηθούν προς τη σωστή κατεύθυνση, που είναι το Υπουργείο, και όχι προς τους μεταφορείς.

Αναφερόμενη στην ανακοίνωση του Υπουργείου, η Συντεχνία σημείωσε ότι γίνεται λόγος για δημόσια διαβούλευση και διερωτήθηκε γιατί να συνεχίζονται τα δυναμικά μέτρα εφόσον υπάρχει διαβούλευση.

Επεσήμανε ακόμη ότι έχει εξηγήσει στο Υπουργείο πως οι μεταφορείς, όπως κυκλοφορούν σήμερα, είναι παράνομοι και πως οι διαδικασίες θα πρέπει να προχωρήσουν με ταχύτατους ρυθμούς, να ετοιμαστεί το νομοσχέδιο, να εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, να περάσει από τη Νομική Υπηρεσία και να σταλεί στη Βουλή μέσα σε τρεις ημέρες, με την παράκληση να ψηφιστεί αυθημερόν.

Καταλήγοντας, η Συντεχνία προειδοποίησε ότι εάν συνεχιστεί η διαδικασία της διαβούλευσης, αυτό θα σημαίνει πως ούτε μέσα σε έξι μήνες δεν θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία που ακολουθεί το Υπουργείο.