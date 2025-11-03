Την άμεση λήξη της επ’ αόριστον απεργίας των Μεταφορέων Α’ στο λιμάνι Λεμεσού ζητά η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τις αλυσιδωτές επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσει η συνέχιση των κινητοποιήσεων στην ομαλή λειτουργία της αγοράς και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η αποχή από την εργασία, η οποία τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025, αναμένεται – σύμφωνα με την ΟΕΒ – να επηρεάσει την παράδοση εισαγόμενων προϊόντων, τις εξαγωγές, τη διαθεσιμότητα πρώτων υλών, καθώς και τη διατήρηση αποθεμάτων σε καταστήματα λιανικής και χονδρικής.

🔹 Κίνδυνος για κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού

Η ΟΕΒ προειδοποιεί ότι η παράταση της απεργίας θα διαταράξει σοβαρά τη λειτουργία κρίσιμων αλυσίδων εφοδιασμού, όπως τρόφιμα, φάρμακα, οικοδομικά υλικά και είδη πρώτης ανάγκης, προκαλώντας δυσανάλογες οικονομικές επιπτώσεις.

Το λιμάνι Λεμεσού, ως η κύρια πύλη εισαγωγών και εξαγωγών της χώρας, αποτελεί στρατηγικό κόμβο για την εμπορική και παραγωγική δραστηριότητα, τονίζει η Ομοσπονδία, υπογραμμίζοντας πως οποιαδήποτε καθυστέρηση στη ροή των εμπορευμάτων θα οδηγήσει σε σοβαρή διαταραχή της αγοράς.

🔹 Ανησυχία ενόψει της εορταστικής περιόδου

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για την εμπορικά ενεργή περίοδο των Χριστουγέννων, καθώς η συνέχιση της απεργίας ενδέχεται να προκαλέσει ελλείψεις προϊόντων, αυξήσεις τιμών και δυσχέρειες στις επιχειρήσεις και στους καταναλωτές.

Η ΟΕΒ σημειώνει ότι, αν και οι Μεταφορείς Α’ έχουν θέσει ζητήματα που χρήζουν διαχείρισης, αυτά θα πρέπει να επιλυθούν θεσμικά, μέσω διαλόγου, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η οικονομική ομαλότητα και η λειτουργία των επιχειρήσεων.

🔹 Κάλεσμα για αποκλιμάκωση

Η Ομοσπονδία καλεί τους Μεταφορείς Α’ να ανακαλέσουν άμεσα τα απεργιακά μέτρα και να επιστρέψουν στις εργασίες τους, ώστε τα αρμόδια Υπουργεία να συνεχίσουν με ευελιξία και συνεργασία τις διαδικασίες επίλυσης των διαφορών, εντός των πλαισίων της νομιμότητας.