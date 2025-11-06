Εικοσιτέσσερις ώρες πριν από την έναρξη της συζήτησης του νομοθετικού πακέτου για τη φορολογική μεταρρύθμιση στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, η Βουλή άρχισε να παραλαμβάνει ραβασάκια από διάφορους φορείς.

Στις επιστολές περιλαμβάνονται οι θέσεις, οι ανησυχίες και οι εισηγήσεις τους, παρά τον διάλογο που είχε διεξαχθεί το καλοκαίρι μεταξύ της εκτελεστικής εξουσίας και των διαφόρων συνδέσμων. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλα σημειώματα από τους επηρεαζόμενους φορείς. Πάντως η συζήτηση για τη φόρο-μεταρρύθμιση αναμένεται να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον τις επόμενες εβδομάδες, καθώς αυτή έρχεται 23 χρόνια μετά την τελευταία μεταρρύθμιση. Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος είναι το γεγονός πως την Παρασκευή θα παρακολουθήσουν τη συνεδρία πέραν των 75 προσώπων.

Δικηγόροι και άλλοι

Μεταξύ των επιστολών που έλαβε η Επιτροπή Οικονομικών είναι και μία από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, ο οποίος παραθέτει την επιστολή που προώθησαν τον περασμένο Σεπτέμβριο στον υπουργό Οικονομικών αλλά και τις παρατηρήσεις τους σε σχέση με 200 σημεία των έξι νομοσχεδίων! Μάλιστα σχολιάζουν άρθρο προς άρθρο τα νομοθετήματα και παράλληλα παραθέτουν τις επιφυλάξεις τους τόσο για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε όσο και για τη μελέτη από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Συγκεκριμένα, αμφισβητούν τη μελέτη, καθώς θεωρούν πως δεν είναι ξεκάθαρα τα σενάρια στα οποία στηρίχθηκαν για να καταλήξουν τα συγκεκριμένα μέτρα για την φόρο-μεταρρύθμιση. Επιπλέον, κάνουν λόγο για παραβίαση του Συντάγματος και του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Μεταξύ των διαφωνιών των δικηγόρων είναι η αύξηση του εταιρικού φόρου από 12,5% στο 15%, για τον ορισμό του φορολογικού κατοίκου, για την περίπλοκη διαδικασία για την έκτακτη εισφορά για την άμυνα και τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος, για το ζήτημα της αγοράς μετοχών κλπ.

Τα αιτήματα του σε σχέση με τη φορολογική μεταρρύθμιση προώθησε στη Βουλή και ο CIBΑ, ο οποίος διαφωνεί με την αύξηση του εταιρικού φόρου καθώς όπως υποστηρίζει ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου ω ς διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου. Μάλιστα, καλεί την κυβέρνηση να υιοθετήσει αντισταθμιστικά μέτρα για να διατηρηθεί το φορολογικό βάρος στο σημερινό επίπεδο. Απαιτεί τη διενέργεια μελέτης επιπτώσεων σε σύγκριση με ανταγωνιστικές δικαιοδοσίες που δεν προχωρούν σε αύξηση του εταιρικού φόρου, ώστε να διασφαλιστεί πως η Κύπρος θα παραμείνει ανταγωνιστική και βιώσιμη επιλογή για τις ξένες επενδύσεις. Επιφυλάξεις εκφράζει για την σφράγιση επιχειρήσεων, τη δήμευσης κινητής περιουσίας, για την εγγραφή επιβάρυνσης επί ακίνητης ιδιοκτησίας κλπ.

Φορολόγηση ακινήτων

Σε παρέμβαση του ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΚΣΙΑ), τονίζει πως η φορολογική μεταρρύθμιση που χρειάζεται η Κύπρος δεν πρέπει να έχει στόχο την περαιτέρω επιβάρυνση της ακίνητης ιδιοκτησίας, αλλά η διόρθωση της ανισότητας, η οποία έχει ήδη διαμορφωθεί με τρόπο που δεν ευνοεί την ιδιοκτησία, τη στέγαση και την ανάπτυξη. Επιπλέον θεωρεί άστοχους τους ισχυρισμούς ότι η ακίνητη περιουσία δεν φορολογείται επαρκώς , αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο επαναφορά του φόρου ακινήτου.

Όπως υποστηρίζει, οι συγκεκριμένες θέσεις υπονομεύουν την αρχή της φορολογικής δικαιοσύνης.

Επιστολές απέστειλαν και απλοί πολίτες, οι οποίοι μεταξύ άλλων καλούν τη Βουλή να εξετάσει τη δυνατότητα ένταξης στη φορολογική μεταρρύθμιση των οικογενειών με παιδιά με βαριά αναπηρία, που διαθέτουν σχετική βεβαίωση από τις αρμόδιές αρχές. Τονίζουν πως είναι αυξημένα τα έξοδα τους για τη φροντίδα , την ιατρική παρακολούθηση και υποστήριξη των παιδιών τους, επισημαίνοντας πως η παροχή φορολογικών ελαφρύνσεων θα αποτελούσε πράξη κοινωνικής δικαιοσύνης και στήριξης.

