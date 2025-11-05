Αρχίζει την Παρασκευή στη Βουλή η συζήτηση των νομοσχεδίων για τη φορολογική μεταρρύθμιση, ωστόσο, είναι απίθανο να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του χρόνου.

Και αυτό λόγω της καθυστέρησης στην κατάθεση των νομοθετημάτων από το υπουργείο Οικονομικών στο Κοινοβούλιο. Πρόκειται για περίπλοκα και δύσκολα νομοσχέδια για τα οποία απαιτείται να εξεταστούν εις βάθος. Και κάθε ημέρα να συνεδριάζουν τα μέλη της επιτροπής Οικονομικών δεν θα ολοκληρώσουν τη συζήτηση.

Παρά να οδηγηθεί στην Ολομέλεια κουτσουρεμένη η μεταρρύθμιση, θα είναι καλύτερο τα νομοθετήματα να τεθούν προς έγκριση στο σύνολό τους τον Ιανουάριο του 2026. Έτσι και αλλιώς οι φορολογίες δεν θα επιβληθούν την πρώτη ημέρα του έτους.

Ε.ΠΑ