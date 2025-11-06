Την ανάγκη θέσπισης κινήτρων για την ανάπτυξη των ακριτικών περιοχών του Δήμου Λευκωσίας συζήτησε την Πέμπτη η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, η οποία ενημερώθηκε πως περισσότερες από 1.200 οικιστικές μονάδες παραμένουν κενές στις συγκεκριμένες περιοχές.

Προκλήσεις στις ακριτικές περιοχές

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, ανέφερε ότι ο νέος Δήμος Λευκωσίας εκτείνεται σε ακτίνα άνω των 30 χιλιομέτρων, καλύπτοντας περιοχές όπως η Αγλαντζιά, το Καϊμακλί, η Ομορφίτα, η παλιά Λευκωσία, ο Άγιος Παύλος και ο Άγιος Δομέτιος.

Τόνισε ότι οι ακριτικές περιοχές αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, τα οποία απαιτούν στοχευμένες παρεμβάσεις και πολιτική βούληση από την Κυβέρνηση. «Το ζήτημα είναι διαχρονικό, αλλά με την ακρίβεια και την κρίση στο αποκορύφωμά τους, πρέπει να αντιμετωπιστεί με αίσθηση επείγοντος», σημείωσε.

Ο κ. Δαμιανού υπογράμμισε την ανάγκη για ανακαίνιση υφιστάμενων μονάδων, επικαιροποίηση των Τοπικών Σχεδίων και οικονομικά κίνητρα για ενίσχυση των περιοχών αυτών, «πάντοτε με σεβασμό στο περιβάλλον».

Στήριξη και από άλλους βουλευτές

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Σύκας, ανέφερε ότι απαιτείται εξειδίκευση των αναπτυξιακών προγραμμάτων ανά περιοχή και πολιτική βούληση για προώθηση μέτρων που θα μειώνουν το κόστος στέγασης και θα διασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής της ΔΗΠΑ, Μαρίνος Μουσιούττας, τόνισε ότι ο Δήμος Λευκωσίας εκτείνεται κατά μήκος 30 χιλιομέτρων της Πράσινης Γραμμής, όπου είναι εμφανής ο κίνδυνος εγκατάλειψης και γκετοποίησης. Επισήμανε ότι τα απαραίτητα κίνητρα ανάπτυξης πρέπει να ενταχθούν στο νέο Τοπικό Σχέδιο, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Πρόταση νόμου για επικίνδυνες οικοδομές

Ο κ. Μουσιούττας αναφέρθηκε επίσης στην πρόταση νόμου που υπέβαλε για τη διόρθωση αδυναμιών στη νομοθεσία για τις επικίνδυνες οικοδομές, ώστε οι τοπικές αρχές να μπορούν να επεμβαίνουν άμεσα σε περιπτώσεις κινδύνου, ακόμη και αν ο ιδιοκτήτης αδιαφορεί ή απουσιάζει.

Όπως ανέφερε, η πρόταση απλοποιεί τις διαδικασίες και προβλέπει κρατική στήριξη προς τις ΕΟΑ, λόγω του υψηλού κόστους επισκευών. Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ήδη δεσμευθεί για παροχή χορηγίας ύψους περίπου €1 εκατομμυρίου, κυρίως προς τους Δήμους Λευκωσίας και Λεμεσού, όπου εντοπίζεται ο μεγαλύτερος αριθμός επικίνδυνων κτιρίων.

Ο ίδιος ανέφερε ότι στόχος είναι η παράλληλη ψήφιση του νομοθετήματος με εκείνο για τις κοινόκτητες οικοδομές, ώστε να αποφευχθούν νομικά κενά.

Ο κ. Σύκας σημείωσε τέλος ότι ο εκσυγχρονισμός των νομοθεσιών είναι αναγκαίος, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ενίσχυση των κρατικών ελεγκτικών μηχανισμών που θα διασφαλίζουν την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων.