Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Γιώργος Παπαναστασίου, συμμετείχε στην 6η Σύνοδο της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια (Partnership for Transatlantic Energy Cooperation – P-TEC), που διοργανώθηκε από το Atlantic Council στις 6 και 7 Νοεμβρίου 2025 στην Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου, ο κ. Παπαναστασίου συμμετείχε στη διυπουργική συνάντηση 3+1 μεταξύ των Υπουργών Ενέργειας Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, όπου συζητήθηκαν οι προοπτικές ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας και της περιφερειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Επαναβεβαίωση δέσμευσης για ασφάλεια και συνεργασία στην περιοχή

Σύμφωνα με την κοινή δήλωση που εκδόθηκε μετά το πέρας της συνάντησης, οι Υπουργοί Ενέργειας των τεσσάρων χωρών, καθώς και οι συμπρόεδροι του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στην προώθηση της ενεργειακής ασφάλειας και της συνεργασίας στην περιοχή.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη στήριξη του Ενεργειακού Κέντρου για την Ανατολική Μεσόγειο (Eastern Mediterranean Energy Center), το οποίο θεωρείται καθοριστικός πυλώνας στρατηγικής σταθερότητας και ανθεκτικότητας για την περιοχή.

Έμφαση στη διασυνδεσιμότητα και στις υποδομές ενέργειας

Οι Υπουργοί εξέφρασαν υποστήριξη σε έργα περιφερειακής διασυνδεσιμότητας, υφιστάμενα και μελλοντικά, στο πλαίσιο του διαδρόμου India – Middle East – Europe (IMEC).

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη της ενέργειας, την προστασία κρίσιμων ενεργειακών υποδομών και την προώθηση συνεργειών μεταξύ χωρών της περιοχής.

Παράλληλα, οι τέσσερις χώρες δεσμεύθηκαν να αξιοποιήσουν το σχήμα 3+1 για τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και τη βελτίωση της συνδεσιμότητας μεταξύ ομοϊδεατών εταίρων, ενώ επαναβεβαίωσαν την πρόθεσή τους για στενότερη συνεργασία Ευρώπης – Ισραήλ σε θέματα ενεργειακών υποδομών.

Επόμενη συνάντηση στην Ουάσιγκτον το 2026

Οι Υπουργοί συμφώνησαν να συνεδριάσουν εκ νέου στην Ουάσιγκτον το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με στόχο τη διεύρυνση της ενεργειακής συνεργασίας στο πλαίσιο του Eastern Mediterranean 3+1 Energy Dialogue.

Διμερείς επαφές και ενεργειακές συνεργασίες

Στο περιθώριο της Συνόδου, ο κ. Παπαναστασίου είχε διμερείς συναντήσεις με τους Υπουργούς Ενέργειας του Ισραήλ, της Εσθονίας και της Λιθουανίας, καθώς και επαφές με ανώτερα στελέχη ενεργειακών εταιρειών που δραστηριοποιούνται διεθνώς στον τομέα της ενέργειας.

Η συμμετοχή του Υπουργού Ενέργειας στη Σύνοδο P-TEC και στη συνάντηση 3+1 ανέδειξε τη διαρκή δέσμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας και της πράσινης μετάβασης, μέσα από πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη σταθερότητα και την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου.