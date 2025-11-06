Κοινή δήλωση εξέδωσαν Κύπρος, ΗΠΑ, Ελλάδα και Ισραήλ, μετά τη σημερινή σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας στο πλαίσιο του σχήματος 3+1. Οι υπουργοί προτίθενται να συνεδριάσουν στην Ουάσιγκτον το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας, στο πλαίσιο του Ενεργειακού Διαλόγου 3+1 της Ανατολικής Μεσογείου.

Όπως αναφέρεται, «οι Υπουργοί Ενέργειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ελλάδας, του Κράτους του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και οι συμπρόεδροι του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, συναντήθηκαν σήμερα για να επαναβεβαιώσουν τη δέσμευσή τους στην προώθηση της ενεργειακής ασφάλειας και συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, περιλαμβανομένης της λειτουργίας του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου, ως βασικού παράγοντα για τη στρατηγική σταθερότητα και ανθεκτικότητα της περιοχής».

«Οι Υπουργοί επαναβεβαίωσαν τη στήριξή τους σε ευρύτερα περιφερειακά έργα διασυνδεσιμότητας, τόσο σε εξέλιξη όσο και μελλοντικά, στο πλαίσιο του Διαδρόμου Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης, καθώς και στην ανάπτυξη της ενέργειας και τη συνεργασία για την προστασία των ενεργειακών υποδομών», προστίθεται.

«Επιπλέον, δεσμεύθηκαν να αξιοποιήσουν το σχήμα 3+1 για την υποστήριξη του στόχου διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών της περιοχής, μειώνοντας την εξάρτηση από κακόβουλους δρώντες και ενισχύοντας τη διασυνδεσιμότητα μεταξύ ομοϊδεατών περιφερειακών εταίρων. Καταδίκασαν τις ρωσικές προσπάθειες παράκαμψης των κυρώσεων στο πετρέλαιο και χρηματοδότησης του συνεχιζόμενου πολέμου κατά της Ουκρανίας. Οι υπουργοί επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για συνεργασία μεταξύ Ευρώπης και Ισραήλ στον τομέα των ενεργειακών υποδομών», καταλήγει η κοινή δήλωση.