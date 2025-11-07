Με « δώρα» πήγε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, ο οποίος κατά την έναρξη της συζήτησης του νομοθετικού πακέτου για τη φορολογική μεταρρύθμιση ανέφερε πως είναι ανοικτός να συζητήσει το ενδεχόμενο να αυξηθεί το ύψος του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος το οποίο θα λαμβάνεται υπόψη για δικαιούνται οι φορολογούμενοι τις περαιτέρω εκπτώσεις που προνοούν τα νομοσχέδια.

Συγκεκριμένα, με τα νομοσχέδια προτείνεται όπως το αφορολόγητο αυξηθεί στις €20.500 και θα αυξάνεται περαιτέρω ανάλογα με τον αριθμό τέκνων, φοιτητών, στεγαστικών δανείων κλπ. Μάλιστα για να καταστούν δικαιούχοι περαιτέρω φοροεκπτώσεων κάποιοι φορολογούμενοι θα πρέπει να έχουν εισοδήματα μέχρι €80 χιλ. Ο υπουργός, μιλώντας το απόγευμα της Παρασκευής στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, ανέφερε πως δεν είναι αρνητικός το ετήσιο εισόδημα να αυξηθεί στις €90 χιλ.

Τα νομοσχέδια προβλέπουν τα εξής: Αύξηση του αφορολόγητου στις €20.500 και διεύρυνση των φορολογικών κλιμάκων. Από €20.501 μέχρι €30 χιλ. το εισόδημα θα φορολογείται με 20%. Εισοδήματα από €30.001 – €40 χιλ. θα φορολογούνται με 25%. Εισοδήματα από €40.001 μέχρι €80 χιλ. θα φορολογούνται με 30% και εισοδήματα άνω των €80 χιλ. θα φορολογούνται με 35%. Προβλέπεται παραχώρηση επιπρόσθετων φορολογικών απαλλαγών στη βάση της σύνθεσης της οικογένειας. Καλύπτονται νοικοκυριά με ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα €80 χιλ., ενώ για πολύτεκνες οικογένειες το εισόδημα θα πρέπει να είναι μέχρι €100 χιλ.



Αναλυτικά οι φορολογικές εκπτώσεις που θα δοθούν είναι οι εξής:

-€1.000 έκπτωση το έτος για κάθε σύζυγο/συμβίο/μονήρη για κάθε εξαρτώμενο τέκνο και φοιτητή. Οι μονογονεϊκές οικογένειες θα λαμβάνουν €2.000 έκπτωση/το έτος.

-€1.500 έκπτωση το έτος για κάθε σύζυγο/συμβίο/μονήρη για τόκους εξυπηρετούμενου δανείου για αγορά κύριας κατοικίας ή για δαπάνη ενοικίου κύριας κατοικίας στη Δημοκρατία.

-€1.000 έκπτωση το έτος για κάθε σύζυγο/συμβίο/μονήρη για κεφαλαιουχικές δαπάνες για ενεργειακή αναβάθμιση της κύριας κατοικίας και για ηλεκτρικά οχήματα. Η απαλλαγή θα μεταφέρεται και στα επόμενα 4 χρόνια.