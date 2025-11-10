Την πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίσει τον κοινωνικό διάλογο για την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) εξέφρασε ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, μιλώντας στην εκπομπή Πρωινό Δρομολόγιο του ΡΙΚ.

Ο υπουργός ανέφερε ότι ακόμη και οι εργοδοτικές οργανώσεις άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των διαβουλεύσεων, γεγονός που, όπως είπε, δημιουργεί θετικές προϋποθέσεις για έναν εποικοδομητικό διάλογο.

«Φορολογικά κίνητρα για διεύρυνση της ΑΤΑ»

Αναφερόμενος στα φορολογικά κίνητρα που πρότεινε η κυβέρνηση προς την εργοδοτική πλευρά, ο κ. Κεραυνός εξήγησε ότι στόχος είναι να επωφεληθούν περισσότεροι εργαζόμενοι από τον θεσμό της ΑΤΑ.

Τόνισε ότι τα μέτρα αυτά αποτελούν μέρος μιας συνολικής λύσης για το ζήτημα, επισημαίνοντας πως η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην εξεύρεση ισορροπημένης συμφωνίας μεταξύ κοινωνικών εταίρων.

Θέση εργοδοτών: «Το προσχέδιο δεν ικανοποιούσε στην ολότητά του»

Στην ίδια εκπομπή, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, ανέφερε ότι το κυβερνητικό προσχέδιο για την ΑΤΑ παρότι περιείχε συγκλίσεις, δεν ικανοποιούσε την εργοδοτική πλευρά στο σύνολό του.

Εξήγησε ότι, κατά κανόνα, «ένα προσχέδιο εγκρίνεται ή απορρίπτεται στο σύνολό του», ενώ πρόσθεσε πως το ΚΕΒΕ επιθυμεί συνέχιση του διαλόγου σε εποικοδομητικό πνεύμα.

Συνδικαλιστική πλευρά: «Να μη συζητηθούν ξανά ζητήματα που ξεπεράστηκαν»

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, υπογράμμισε ότι η διαδικασία του διαλόγου δεν πρέπει να επανέλθει σε ζητήματα που έχουν ήδη ξεπεραστεί, σημειώνοντας ότι είναι αναγκαίο να καθοριστεί σαφώς το σημείο διαφωνίας των εργοδοτών.

Ο κ. Μάτσας επισήμανε ότι η διαφορά απόψεων αφορά κυρίως τον κατώτατο μισθό και την επέκταση του θεσμού, τονίζοντας πως απαιτείται σαφής καθορισμός των θέσεων όλων των πλευρών προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία σε λύσεις.