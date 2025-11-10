Ανοδική πορεία σημείωσε ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων μηχανοκίνητων οχημάτων στην Κύπρο την περίοδο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία.

Οι συνολικές εγγραφές ανήλθαν σε 44.732 οχήματα, έναντι 42.930 την ίδια περίοδο του 2024, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 4,2%.

Άνοδος και τον Οκτώβριο

Κατά τον Οκτώβριο 2025, οι εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων ανήλθαν σε 4.520, αυξημένες κατά 9,9% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 (4.111).

Τα επιβατηγά αυτοκίνητα σαλούν αυξήθηκαν κατά 11,7%, φθάνοντας τις 3.457 εγγραφές, έναντι 3.096 πέρσι.

Επιβατηγά αυτοκίνητα: Άνοδος 4%, κυριαρχία υβριδικών

Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 4,0% στο δεκάμηνο, φτάνοντας τις 34.782, από 33.440 το 2024.

Από αυτά, 12.954 (37,2%) ήταν καινούρια, ενώ 21.828 (62,8%) μεταχειρισμένα.

Τα αυτοκίνητα ενοικίασης παρουσίασαν ισχυρή αύξηση 33,8%, φτάνοντας τα 4.866.

Μετατόπιση προς καθαρότερες τεχνολογίες

Το μερίδιο των βενζινοκίνητων οχημάτων μειώθηκε σε 42,5% (από 49,5% το 2024), ενώ και τα πετρελαιοκίνητα υποχώρησαν στο 8,6% (από 10%).

Αντίθετα, αυξήθηκαν τα υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα:

Τα υβριδικά έφτασαν στο 44,1% των συνολικών εγγραφών (από 36,7%),

έφτασαν στο των συνολικών εγγραφών (από 36,7%), Τα ηλεκτρικά αυξήθηκαν σε 4,8% (από 3,8%).

Η μεταβολή αυτή υποδηλώνει ενίσχυση της στροφής προς βιώσιμες μορφές κινητικότητας.

Αύξηση στα φορτηγά και στα λεωφορεία

Οι εγγραφές φορτηγών αυξήθηκαν κατά 6,6%, φτάνοντας τις 5.142, από 4.823 την ίδια περίοδο πέρσι.

Αναλυτικά:

Ελαφρά φορτηγά: +6,6% (4.111)

+6,6% (4.111) Βαριά φορτηγά: +3,1% (594)

+3,1% (594) Οχήματα ενοικίασης: +23,3% (238)

+23,3% (238) Ρυμουλκά: σταθερά (199)

Τα λεωφορεία αυξήθηκαν επίσης, φτάνοντας τα 167 έναντι 125 το 2024.

Ενίσχυση μοτοσικλετών, μείωση στα μοτοποδήλατα

Οι εγγραφές μοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε. σημείωσαν αύξηση 17%, φτάνοντας τις 3.916, έναντι 3.348 την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Αντίθετα, οι εγγραφές μοτοποδηλάτων κάτω των 50 κ.ε. μειώθηκαν στις 190, από 627 πέρσι.

Η ανοδική τάση στις εγγραφές νέων οχημάτων, σε συνδυασμό με τη μετατόπιση προς υβριδικές και ηλεκτρικές τεχνολογίες, καταδεικνύει ότι η κυπριακή αγορά αυτοκινήτου διατηρεί αναπτυξιακή δυναμική, παρά τις ευρύτερες οικονομικές προκλήσεις.