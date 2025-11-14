Η Κυβέρνηση στηρίζει ενεργά την ανάπτυξη του υδρογόνου, ενθαρρύνοντας ιδιωτικές πρωτοβουλίες και πιλοτικά έργα, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργος Παπαναστασίου στο συνέδριο «Υδρογόνο για ένα Καθαρό Μέλλον», που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Frederick, με διοργανωτές τον Σύνδεσμο Υδρογόνου Κύπρου και την ΟΕΒ.

Υδρογόνο: ευρωπαϊκή προτεραιότητα και γεωπολιτικό πλεονέκτημα

Ο Υπουργός σημείωσε ότι το υδρογόνο αποτελεί βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής απανθρακοποίησης και μοχλό βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας, υπενθυμίζοντας τη Στρατηγική της ΕΕ για το Υδρογόνο (2020), το REPowerEU, την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Υδρογόνου και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Υδρογόνου (ENNOH).

Η Κύπρος συμμετέχει ως συνδεδεμένος εταίρος στο ENNOH, κάτι που –όπως είπε– επιβεβαιώνει τη δέσμευση της χώρας να βρίσκεται «στο τραπέζι όπου διαμορφώνεται το μέλλον του ευρωπαϊκού υδρογόνου».

Εθνική Στρατηγική Υδρογόνου 2025–2030

Ο κ. Παπαναστασίου παρουσίασε τους άξονες της Εθνικής Στρατηγικής Υδρογόνου, η οποία:

προσαρμόζεται στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της Κύπρου,

εστιάζει στη δημιουργία ολοκληρωμένου ρυθμιστικού πλαισίου για την αλυσίδα αξίας υδρογόνου,

για την αλυσίδα αξίας υδρογόνου, στοχεύει έως το 2027 στη θέσπιση σαφών διαδικασιών αδειοδότησης και προτύπων ασφάλειας.

Η Στρατηγική προβλέπει, επίσης, τη σταδιακή εισαγωγή υδρογόνου στις βαριές μεταφορές, ενώ η ηλεκτροκίνηση παραμένει η πιο ρεαλιστική επιλογή για τα επιβατικά οχήματα, αξιοποιώντας το υψηλό δυναμικό ΑΠΕ και τις μικρές αποστάσεις.

Οι προκλήσεις: νερό και υψηλό κόστος υποδομών

Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στα βασικά εμπόδια για την Κύπρο:

Υψηλές ανάγκες νερού για πράσινο υδρογόνο (9–15 κιλά νερού ανά 1 κιλό υδρογόνου).

για πράσινο υδρογόνο (9–15 κιλά νερού ανά 1 κιλό υδρογόνου). Μεγάλο κόστος για εξειδικευμένες υποδομές παραγωγής, αποθήκευσης και μεταφοράς.

για εξειδικευμένες υποδομές παραγωγής, αποθήκευσης και μεταφοράς. Ευρωπαϊκή τάση για πιο αργή πράσινη μετάβαση λόγω αυξημένου κόστους.

Παρά τις προκλήσεις, τόνισε ότι η Κύπρος δεν πρέπει να μείνει πίσω στον διεθνή τεχνολογικό ανταγωνισμό.

Ιδιωτικές πρωτοβουλίες στο επίκεντρο

Ο κ. Παπαναστασίου κάλεσε σε συνέχιση των πιλοτικών προγραμμάτων και της ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών, υπογραμμίζοντας ότι η Κυβέρνηση θα θεσπίσει τα απαραίτητα νομοθετικά και ρυθμιστικά πλαίσια ώστε να στηριχθεί ένα λειτουργικό και βιώσιμο οικοσύστημα υδρογόνου.

