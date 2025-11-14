Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε πρόταση για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), του Ευρωπαϊκού Γραφείου Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και των κρατών μελών, με στόχο την ενδυνάμωση του ευρωπαϊκού μηχανισμού κατά της φοροδιαφυγής και των απάτων που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, ο σχεδιασμός προβλέπει νομική βάση για ανταλλαγή πληροφοριών και πρόσβαση των ευρωπαϊκών αρχών σε δεδομένα ΦΠΑ, διευκολύνοντας μια ταχύτερη και πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση ερευνών. Η πρωτοβουλία συνδέεται με την εισαγωγή της ψηφιακής αναφοράς σε πραγματικό χρόνο για το διασυνοριακό εμπόριο, στο πλαίσιο του πακέτου «ΦΠΑ στην ψηφιακή εποχή».

Η Επιτροπή τόνισε ότι η πρόσβαση σε πλήρη δεδομένα θα ενισχύσει τον αγώνα κατά της απάτης «καρουζέλ» (MTIC), η οποία υπολογίζεται να κοστίζει στην ΕΕ μεταξύ €12,5 δισ. και €32,8 δισ. ετησίως. Το συνολικό κενό συμμόρφωσης ΦΠΑ εκτιμήθηκε για το 2022 στα €89,3 δισ., γεγονός που καθιστά αναγκαία την πιο στενή συνεργασία των ευρωπαϊκών θεσμών.

Η πρόταση θεσπίζει απευθείας και αποτελεσματικούς διαύλους επικοινωνίας ανάμεσα σε EPPO, OLAF και Eurofisc, το δίκτυο των εθνικών φορολογικών αξιωματούχων στην ΕΕ. Η Επιτροπή εκτιμά ότι η ενίσχυση της ψηφιακής συνεργασίας θα επιτρέψει καλύτερο συντονισμό διασυνοριακών ερευνών και γρήγορη ανταλλαγή κρίσιμων πληροφοριών για τον εντοπισμό και τη δίωξη οργανωμένων κυκλωμάτων φοροδιαφυγής.

Η πρόταση θα υποβληθεί στο Συμβούλιο για έγκριση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ΟΚΕ για διαβούλευση. Οι νέες ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ μετά την υιοθέτηση του κειμένου και τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Ο Επίτροπος για το Κλίμα, το Μηδενικό Ισοζύγιο και την Καθαρή Ανάπτυξη, Βόπκε Χούκστρα, δήλωσε ότι η ενίσχυση του συστήματος κατά της απάτης ΦΠΑ αποτελεί προτεραιότητα. Ανέφερε ότι η χρήση ψηφιακών εργαλείων και η καλύτερη ανταλλαγή δεδομένων θα συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός δικαιότερου και πιο αποτελεσματικού φορολογικού πλαισίου στην ΕΕ.

ΚΥΠΕ