Η οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου παραμένει ισχυρή και σταθερή, ωθούμενη κυρίως από την εγχώρια ζήτηση, σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν που δόθηκαν το πρωί της Δευτέρας στη δημοσιότητα.

Η κατανάλωση των νοικοκυριών αναμένεται να μειωθεί σταδιακά, καθώς η αύξηση των πραγματικών μισθών επιβραδύνεται, αλλά οι επενδύσεις αναμένεται να είναι ισχυρότερες, υποστηριζόμενες από την ολοκλήρωση των έργων του RRF (Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) το 2026.

Οι εξαγωγές υπηρεσιών αναμένεται επίσης να παραμείνουν ισχυρές. Ο γενικός πληθωρισμός μειώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025 και προβλέπεται να πλησιάσει το 2% μέχρι το τέλος του χρονικού ορίζοντα πρόβλεψης, ενώ ο γενικός πληθωρισμός, εξαιρουμένης της ενέργειας και των τροφίμων, θα παραμείνει ελαφρώς υψηλότερος.

Τα δημοσιονομικά πλεονάσματα της Κυβέρνησης προβλέπεται να διατηρηθούν και ο δείκτης χρέους προς ΑΕΠ αναμένεται να συνεχίσει την πτωτική του τάση και να κινηθεί κάτω από το 50% του ΑΕΠ το 2027. Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ προβλέπεται να μετριαστεί σε 2,6% το 2026 και 2,4% το 2027. Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να παραμείνει ο κύριος μοχλός ανάπτυξης, αν και η δυναμική της αναμένεται να μειωθεί καθώς η αύξηση του πραγματικού εισοδήματος θα μετριαστεί και η εισροή ξένων εργαζομένων των οποίων η μετεγκατάσταση συνήθως στηρίζει τις δαπάνες των νοικοκυριών θα επιβραδυνθεί.

Αυτή η επιβράδυνση, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Κομισιόν αναμένεται να αντισταθμιστεί εν μέρει από ισχυρότερες επενδύσεις, υποστηριζόμενες από την έγκαιρη εφαρμογή του RRF έως το 2026 και από τις συνεχείς εισροές εισερχόμενων άμεσων ξένων επενδύσεων, ιδίως σε δραστηριότητες ακινήτων. Οι εξαγωγές αναμένεται επίσης να παραμείνουν ισχυρές καθ’ όλη τη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα των προβλέψεων χάρη στις ισχυρές τουριστικές προοπτικές και την έντονη δραστηριότητα στον τομέα των ΤΠΕ (Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας).

Ωστόσο, η επιβράδυνση του παγκόσμιου εμπορίου, έχει αρνητικό αντίκτυπο στις προοπτικές του ναυτιλιακού τομέα, ιδίως το 2026. Στην έκθεση αναφέρεται ότι, παρά το σημαντικό εμπορικό πλεόνασμα που οφείλεται στις υπηρεσίες, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παραμένει ελλειμματικό λόγω του επαναπατρισμού κερδών από τον μεγάλο αριθμό εταιρειών ξένης ιδιοκτησίας. Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών προβλέπεται να μειωθεί μόνο σταδιακά έως το 2027.

Τα δημόσια οικονομικά παραμένουν σε καλή κατάσταση

Το 2024 η Κύπρος πέτυχε σημαντικό πλεόνασμα στον προϋπολογισμό της γενικής κυβέρνησης ύψους 4,1% του ΑΕΠ, με τα έσοδα να αυξάνονται ταχύτερα από τις δαπάνες. Το 2025, το πλεόνασμα της κυβέρνησης προβλέπεται να παραμείνει σταθερό, στο 3,3% του ΑΕΠ.

Η ευνοϊκή οικονομική ανάπτυξη και οι συνθήκες στην αγορά εργασίας εξακολουθούν να στηρίζουν την ισχυρή αύξηση των εσόδων. Αυτό συμβαίνει, σύμφωνα με την Κομισιόν, παρά τις υψηλότερες δαπάνες για μέτρα στήριξης και πληρωμές αποζημιώσεων μετά τις πυρκαγιές του Ιουλίου 2025, καθώς και τις μειώσεις του ΦΠΑ για την ενέργεια και άλλα βασικά αγαθά.

Με το RRF να εισέρχεται στην τελική του φάση, οι δημόσιες επενδύσεις προβλέπεται να επωφεληθούν από μια αισθητή ώθηση το 2025 και το 2026. Το 2026 και το 2027, τα δημόσια οικονομικά προβλέπεται να παραμείνουν ευνοϊκά και το ονομαστικό πλεόνασμα της κυβέρνησης προβλέπεται να διατηρηθεί στο 3,0% και 3,2% του ΑΕΠ αντίστοιχα. Το τέλος του RRF το 2026 αναμένεται να έχει αρνητική επίδραση στα έσοδα και τις δαπάνες της κυβέρνησης το 2027.

Ο δείκτης δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ μειώθηκε κατά περισσότερο από 8 ποσοστιαίες μονάδες στο 62,8% στο τέλος του 2024. Αυτή η τάση προβλέπεται να συνεχιστεί, και το επίπεδο χρέους προβλέπεται να μειωθεί στο 56,4% του ΑΕΠ έως το τέλος του 2025. Το δημόσιο χρέος προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω στο 51,0% του ΑΕΠ το 2026 και στο 45,7% του ΑΕΠ το 2027.