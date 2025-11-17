Στα 662,4 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένος κατά 20,6 εκ. ευρώ σε σύγκριση με το 2025, ανέρχεται ο προϋπολογισμός του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας για το 2026 που παρουσιάστηκε σήμερα στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής με την αρμόδια Υφυπουργό, Μαριλένα Ευαγγέλου, να σημειώνει ότι αν ληφθούν υπόψη και οι δαπάνες συγχρηματοδοτούμενων έργων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, οι οποίες περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, ο προϋπολογισμός του Υφυπουργείου ανέρχεται σε 677,4 εκατομμύρια ευρώ.

Μιλώντας εντός της Επιτροπής αλλά και εκτός ,σε δηλώσεις στα ΜΜΕ, η κ. Ευαγέλου είπε ότι οι δαπάνες κοινωνικών παροχών παρουσιάζουν αύξηση κατά 22,3 εκατομμύρια ευρώ, σε σύγκριση με το 2025. Συγκεκριμένα, οι δαπάνες κοινωνικών παροχών για το 2026 προϋπολογίστηκαν σε 599,8 εκατομμύρια ευρώ, σε σύγκριση με 577,5 εκατομμύρια ευρώ το 2025.

Για το 2027 και το 2028, είπε, οι προϋπολογισμοί, περιλαμβανομένων των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων έργων, αναμένεται να φτάσουν στα 682,6 εκ. και 671,7 εκ. ευρώ, αντίστοιχα.

Η Υφυπουργός ανέφερε ότι ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στα θέματα αναπηρίας και αυτό αντανακλάται στον προϋπολογισμό, ο οποίος για το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, καταγράφει αύξηση 57% σε σχέση με το 2025. «Η κοινωνική ενσωμάτωση και η ενεργός συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες εντάσσονται στις κυριότερες πολιτικές της Κυβέρνησης», υπογράμμισε.

Προς τούτο, σημείωσε, προωθείται η μεγάλη μεταρρύθμιση του νέου νομοθετικού πλαισίου, το οποίο επενδύει σε κοινωνικές παροχές, ενσωματώνοντας επιδόματα που αντισταθμίζουν το κόστος της αναπηρίας χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και θεσμοθετεί υπηρεσίες προσωπικής βοήθειας, διερμηνείας, επαγγελματικής στήριξης και καινοτόμες δράσεις, όπως ο Σύμβουλος Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων και ο Προσωπικός Βοηθός Εργασίας.

Σημαντική για την Κυβέρνηση είναι η οριζόντια προσέγγιση στα θέματα τρίτης ηλικίας και η προσπάθεια για αναβάθμιση των υπηρεσιών φροντίδας προς ηλικιωμένους, ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι για πρώτη φορά εγκρίθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή Εθνικής Στρατηγικής για την Ενεργό Γήρανση 2025-2030.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, είπε, εντάσσεται και το πολύ σημαντικό σχέδιο του Υφυπουργείου για Επιδότηση της Διαμονής και Φροντίδας σε στέγες ηλικιωμένων που, μεταξύ άλλων, αύξησε τους δικαιούχους, αύξησε την παροχή από 745 ευρώ σε 1300 ευρώ, έχει εισάξει ποιοτικά κριτήρια για τις στέγες για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και έχει εισάξει ανώτατο όριο στις αυξήσεις των τροφείων.

Η κ. Ευαγγέλου δήλωσε ότι στο εν λόγω σχέδιο έχει ενταχθεί το 80% των στεγών παγκύπρια, σημειώνοντας ότι για το σχέδιο αυτό υπάρχει πρόβλεψη στον προϋπολογισμό ύψους 7 εκ ευρώ.

Ανέφερε, επίσης, ότι στο πλαίσιο των προσπαθειών της ΥΔΕΠ (Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας) για απεγκλωβισμό των δικαιούχων του ΕΕΕ από τον φαύλο κύκλο των επιδομάτων ενισχύθηκε η Κοινωνική Παρέμβαση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα πέραν των 3.600 δικαιούχων του ΕΕΕ να παραπεμφθούν, είτε στην αγορά εργασίας, είτε σε προγράμματα κατάρτισης.

Σύντομα, είπε, αναμένεται να κατατεθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβολίου ειδικό Σχέδιο Κοινωφελούς Εργασίας σε δικαιούχους του ΕΕΕ, με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στο πλαίσιο της Κοινωνικής Παρέμβασης, το οποίο θα υλοποιείται σε συνεργασία με το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού. Σημείωσε δε ότι η ΥΔΕΠ έχει μειώσει τον χρόνο εξέτασης των αιτήσεων ΕΕΕ σε 60 ημέρες.

Το 2025, πρόσθεσε, ήταν η χρονιά κατά την οποία το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Κοινωνικός Λειτουργός της Γειτονιάς που υλοποιείται, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των ΥΚΕ επεκτάθηκε παγκύπρια. «Υπογράψαμε μνημόνια συνεργασίας με πέραν του 90% των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εξυπηρετήθηκαν μέσω αυτού περίπου 3.000 πολίτες. Αξιολογείται θετικά από τις Τοπικές Αρχές όπου εφαρμόζεται, λειτουργεί επιτυχώς, εξυπηρετώντας ένα σημαντικό στόχο που είναι πρωτίστως η αποκέντρωση των υπηρεσιών, έτσι ώστε οι κοινωνικές υπηρεσίες να είναι πιο κοντά στον πολίτη, ενισχύοντας την άμεση παρέμβαση και την πρόληψη», ανέφερε.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και συνεχίζεται να δίδεται, συνέχισε, στη στήριξη οικογενειών και παιδιών, με σειρά τροποποιήσεων στο Επίδομα Τέκνου, με πρώτη την αύξηση του επιδόματος το οποίο επιδέχεται της πλήρους αύξησης της ΑΤΑ κατά 5%, την ένταξη στο επίδομα των φοιτητών των πολύτεκνων οικογενειών και την απάλειψη των εισοδηματικών κριτηρίων σε οικογένειες με πέντε ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

Η κ. Ευαγγέλου είπε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας νομοσχέδιο, το οποίο διευρύνει τους δικαιούχους του Επιδόματος Τέκνου, ώστε να καλύπτει ολόκληρη τη μεσαία τάξη, κάτι το οποίο θεωρούν εξαιρετικά σημαντικό. «Πέραν της αύξησης των δικαιούχων, θα αυξηθούν και οι δικαιούχοι του Σχεδίου Επιδότησης Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών, συμβάλλοντας στη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και στην ενεργοποίηση περισσότερων γονέων στην αγορά εργασίας και θα σταματήσει το φαινόμενο της απότομης αποκοπής του Επιδόματος Τέκνου λόγω μιας μικρής αύξησης στα εισοδήματα της οικογένειας», ανέφερε.

Εντός της Επιτροπής Οικονομικών, η Υφυπουργός είπε, επίσης, ότι τα νομοσχέδια για την αναδοχή και υιοθεσία παιδιών συζητούνται ήδη στην Επιτροπή Εργασίας. Έκανε δε ειδική αναφορά στην κατάργηση της στρέβλωσης που, όπως είπε, υπήρχε για την κατάργηση του επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας σε περίπτωση συμβίωσης του μονογονού.

Η Μαριλένα Ευαγγέλου ανέφερε, ακόμη, ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα σταλεί στην Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο το νομοσχέδιο για τα άτομα με αναπηρία, λέγοντας ότι 12.000 άτομα θα είναι οι νέοι δικαιούχοι που θα ενταχθούν στο πλαίσιο αυτής της νομοθεσίας και τα επιδόματα θα απεγκλωβιστούν από το ΕΕ. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική επιδοματική μεταρρύθμιση, είπε, στο πλαίσιο των εξαγγελιών του Προέδρου της Δημοκρατίας, η οποία θα γίνει σταδιακά, και περιλαμβάνει 26 εκ ευρώ το 2026 – για πρώτη φορά υπάρχει σε προϋπολογισμό ποσό για αναπηρικά επιδόματα – 35 εκ ευρώ το 2027 και 45 εκ ευρώ το 2028, συνολικά 106 εκ ευρώ σε μια τριετία.

Εκ μέρους του ΔΗΣΥ οι Βουλευτές Φωτεινή Τσιρίδου, Δημήτρης Δημητρίου, Σάβια Ορφανίδου και Ονούφριας Κουλλάς απηύθυναν ερωτήσεις για την ταχύτητα ανταπόκρισης, την επιδοματική μεταρρύθμιση, τα παιδιά στο φάσμα αυτισμού και μαθησιακές δυσκολίες, το επίδομα τέκνου, το «κόκκινο κουμπί», τη φοιτητική χορηγία για συγκεκριμένη κατηγορία οικογενειών, τους πολύτεκνους, τηνστήριξη των ΥΚΕ.

Η κ. Ευαγγέλου απάντησε ότι έγιναν άλματα στην ταχύτητα απάντησης με τη χρήση και σύγχρονης και έξυπνης τεχνολογίας, λέγοντας ότι το 1450 έχει απαντήσει στα 2,5 χρόνια λειτουργίας του σε πέραν του 1 εκ. κλήσεις. Για το νομοσχέδιο για τα άτομα με αναπηρία, η Υφυπουργός είπε ότι η ΚΥΣΟΑ είναι συνεργάτης – εταίρος και με τη δική τους συμβολή καταρτίστηκε το νομοσχέδιο και για τα παιδιά με αυτισμό. Σημείωσε ότι για πρώτη φορά υπάρχει Εθνική Στρατηγική για τον Αυτισμό επειδή υπάρχει όντως αύξηση των περιστατικών, και εντάσσονται στη νέα νομοθεσία για νέους δικαιούχους.

Για το «κόκκινο κουμπί», η κ. Ευαγγέλου είπε ότι θ’ αρχίσει να εφαρμόζεται από τον ερχόμενο μήνα, Δεκέμβριο,μετά την σύναψη συμφωνίας με το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας που είναι ο φορεέας υλοποίησης.

Εκ μέρους του ΑΚΕΛ οι Άντρος Καυκαλιάς και Χρίστος Χριστόφιας ανέφεραν ότι για ένα αποτελεσματικό κράτος πρόνοιας πρέπει να υπάρχει πολιτική που να διαπνέει όλα τα Υπουργεία και τις αρμόδιες υπηρεσίες, κάτι που δεν βλέπουν, όπως είπαν.

Αναφέρθηκαν στα στοιχεία της Eurostat που δείχνουν δαπάνες 0,7% του ΑΕΠ του κυπριακού κράτους για την αναπηρία ενώ ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι πάνω από 2%. Έθεσαν ερωτήσεις για τον εκσυγχρονισμό του επιδόματος παιδιού, τη στελέχωση και υποστελέχωση των επαρχιακών γραφείων και τα παιδιά άνω των 18 ετών που φιλοξενούνταν σε δομές.

Η Υφυπουργός Πρόνοιας ανέφερε ότι τα στοιχεία της Eurostat είναι ένας λόγος που προχωρούν στη διόρθωση των ελλειμάτων που υπάρχουν για δεκαετίες, λέγοντας ότι τα άτομα με αναπηρία είναι μια ομάδα ατόμων που πρέπει να στηρίξουν, «να έρθουν στο φως και να γίνουν η προτεραιότητα όλων μας». Για το επίδομα τέκνου είπε ότι κάνουν διάφορες μελέτες κι επεξεργάζονται διάφορα σενάρια.

Ανέφερε ότι έχουν προσληφθεί στις ΥΚΕ 0 άτομα με καθεστώς ΕΟΧ και για το 2026 υπάρχει μια οργανική θέση ενώ για τον λειτουργό της γειτονιάς είπε ότι υπάρχουν 30 τέτοιοι παγκύπρια και έχουν εξυπηρετηθεί πέραν των 3000 ατόμων.

Για το επίδομα για τα άτομα με αναπηρία, θέμα, που έθεσε και ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσης Παντελίδης, είπε πως η εξαγγελία του ΠτΔ υλοποιείται, σημειώνοντας ότι οι ανάγκες που τέθηκαν από το αναπηρικό κίνημα δεν αμφισβητήθηκαν και σταδιακά τα θέματα θα επιλυθούν και ότι βάζουν γερές βάσεις ώστε ποτέ να μην αμφισβητηθεί ξανά η αναπηρία ως θέμα προτεραιότητας.

Εκ μέρους της ΔΗΠΑ ο Βουλευτής Αλέκος Τρυφωνίδης ζήτησε από την Υφυπουργό όπως επιταχύνει τη διαδικασία ετοιμασίας και κατάθεσης του νομοσχεδίου για τους ΑΜεΑ και να διευκρινίσει εάν ο προγραμματισμός ανταποκρίνεται στην εξαγγελία του ΠτΔ για τα άτομα με αναπηρία. Δεν γίνεται, είπε, άτομα με αναπηρία να μένουν εκτός από οποιαδήποτε κρατική πρόνοια. Επίσης ζήτησε και πήρε από λειτουργό του ΥΠΟΙΚ που ήταν παρών ποιες είναι οι θέσεις που ζήτησε το Υφυπουργείο και πόσες πήρε.

Η κ. Ευαγγέλου επανέλαβε ότι το νομοσχέδιο είναι μέρος της εφαρμογής της εξαγγελίας του ΠτΔ και πρόκειται για μια μεταρρύθμιση – τομή που χρειάζεται χρόνο.

Εκ μέρους του ΕΛΑΜ, ο Βουλευτής Σωτήρης Ιωάννου ζήτησε όπως ο Κύπριος να μην χρειάζεται να αποδείξει την καταγωγή του για το επίδομα τέκνου, στοιχεία για το επίδομα τέκνου για οικογένειες με δύο αλλοδαπούς γονείς, έναν αλλοδαπό γονέα και με Κύπριους γονείς, και τα επιδόματα για οικογένειες με 4 τέκνα. Αναφέρθηκε και στα άτομα με αναπηρία άνω των 22 ετών.

Η Υφυπουργός ανέφερε ότι θα αποστείλει συγκεκριμένα στοιχεία στη Βουλή. Για τα άτομα άνω των 22 με αναπηρία παρέπεμψε στα κέντρα ημέρας που υπάρχουν, λέγοντας ότι χαρτογραφούν τις ανάγκες για νέα κέντρα. Για την διεύρυνση του επιδόματος τέκνου παρέπεμψε στη νομοθεσία που βρίσκεται στην Νομική Υπηρεσία για νομικοτεχνικό έλεγχο.

ΚΥΠΕ