Η πρώτη συνεδρία της επιτροπής για την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού πραγματοποιείται σήμερα στο Υπουργείο Εργασίας, σηματοδοτώντας την έναρξη της διαδικασίας που θα οδηγήσει στην έκδοση του νέου διατάγματος για το 2026.

Στην επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας, καθώς και συνδικαλιστικές οργανώσεις και εργοδοτικοί φορείς, με στόχο τη διαμόρφωση της τελικής πρότασης μέσα από κοινωνικό διάλογο.

Ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου ανέφερε την προηγούμενη εβδομάδα ότι το διάταγμα για τον κατώτατο μισθό του 2026 αναμένεται να εκδοθεί τέλος Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο σχεδιασμός προβλέπει δύο φάσεις βελτίωσης του εθνικού κατώτατου μισθού: η πρώτη τώρα, με εφαρμογή από το 2026, και η δεύτερη τον Δεκέμβριο 2027, με εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου 2028.

Όπως τόνισε, «ο κατώτατος μισθός θα αναπροσαρμοστεί και θα βελτιωθεί ουσιαστικά δύο φορές», με στόχο την ενίσχυση των χαμηλόμισθων και την προσαρμογή στις οικονομικές συνθήκες.