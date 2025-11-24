Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών απευθύνει σειρά συστάσεων προς το κοινό ενόψει της Black Friday και της Cyber Monday, καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και καλά ενημερωμένοι πριν προχωρήσουν σε αγορές.

Ο Σύνδεσμος υπογραμμίζει ότι η σωστή προετοιμασία ξεκινά με έρευνα αγοράς. Προτρέπει τους καταναλωτές να εντοπίζουν τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν και να καταγράφουν τις τιμές τους, ώστε να μπορούν να συγκρίνουν τις πραγματικές εκπτώσεις και να αποφύγουν παραπλανητικές πρακτικές.

Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται στις αγορές από ηλεκτρονικά καταστήματα αμφίβολης νομιμότητας, ακόμη και όταν εμφανίζουν πολύ χαμηλές τιμές. Συνιστάται επίσης η αποφυγή αγοράς παιχνιδιών και καλλυντικών από διεθνείς πλατφόρμες, καθώς, σύμφωνα με σχετική έρευνα, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για την ασφάλεια των καταναλωτών.

Ο Σύνδεσμος καλεί το κοινό να εξετάζει προσεκτικά τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, να διαβάζει κριτικές (reviews) και να αποφεύγει την παγίδα γενικών εκφράσεων όπως «Τιμή ευκαιρίας», «Προσφορά», «Ειδική τιμή» που δεν αποσαφηνίζουν το ποσοστό έκπτωσης.

Επισημαίνει επίσης την ανάγκη προσοχής κατά την εγγραφή σε newsletters, αφού τα δεδομένα που συλλέγονται συχνά χρησιμοποιούνται για στοχευμένες προωθητικές ενέργειες και δημιουργία προσωποποιημένων προφίλ καταναλωτών.

Πριν από κάθε αγορά, ο Σύνδεσμος συστήνει:

Έλεγχο της αξιοπιστίας του πωλητή

Ενημέρωση για την πολιτική επιστροφών

Ζήτηση και έλεγχο της απόδειξης πληρωμής πριν την αποχώρηση από το ταμείο

Για τις ηλεκτρονικές αγορές ή αγορές εκτός φυσικού καταστήματος, υπενθυμίζει ότι οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα υπαναχώρησης 14 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, αφού προηγουμένως ενημερώσουν γραπτώς την επιχείρηση. Ωστόσο, αν η αγορά πραγματοποιηθεί από εταιρεία που εδρεύει σε Τρίτη Χώρα, το δικαίωμα αυτό ενδέχεται να μην ισχύει.

Τέλος, ο Σύνδεσμος καλεί τους καταναλωτές να ελέγχουν εάν η επιχείρηση συμμετέχει σε μηχανισμό εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και να αναφέρουν τυχόν παραβάσεις στο 22516112, στο info@katanalotis.org.cy, ή στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή στο 1429.