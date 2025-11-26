Την πεποίθηση ότι μέχρι το τέλος της θητείας της παρούσας Κυβέρνησης θα τεθεί σε εφαρμογή ένα νέο, ολοκληρωμένο, βιώσιμο και επαρκές συνταξιοδοτικό σύστημα, εξέφρασε χθες ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου.

Σε ομιλία του στο 16ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ που παρουσίασε η AON, ο αρμόδιος υπουργός έδωσε ένα χρονοδιάγραμμα για το πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία υιοθέτησης του νέου συστήματος, καθώς επίσης και ποιες θα είναι οι βασικές παράμετροι και στόχοι.

Ειδικότερα, όσον αφορά στα χρονοδιαγράμματα, ο υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι σε πρώτο στάδιο έχει ολοκληρωθεί η αναγκαία τεχνική προεργασία για τη μεταρρύθμιση του πρώτου συνταξιοδοτικού πυλώνα, με τη συνδρομή του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Πρόσθεσε ότι εντός των επόμενων εβδομάδων εκτιμάται πως θα καταστεί εφικτή η κατάθεση των μεταρρυθμιστικών νομοσχεδίων στη Βουλή. Στόχος, συμπλήρωσε, είναι τα νομοσχέδια να εγκριθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο και πριν τις βουλευτικές εκλογές να τεθούν ενώπιον της Ολομέλειας για ψήφιση.

Σε σχέση τώρα με τους στόχους της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, ο υπουργός Εργασίας υπογράμμισε ότι πριν από την ολοκλήρωση της κυβερνητικής θητείας θα υπάρχει ένα ολοκληρωμένο συνταξιοδοτικό σύστημα, το οποίο θα χαρακτηρίζεται από επάρκεια, βιωσιμότητα και ασφάλεια για τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες και για τις μελλοντικές γενιές. Επί τούτου, ο κ. Παναγιώτου επισήμανε ότι η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος ξεκινά από την αναβάθμιση του πρώτου πυλώνα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξήγησε, περιλαμβάνονται:

(1) Η ενίσχυση της επάρκειας των χαμηλών συντάξεων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, (2) η ενίσχυση της συμπερίληψης ιδιαίτερα για γυναίκες εργαζόμενες και μητέρες, καθώς και (3) η βελτίωση της βιωσιμότητας του ταμείου μέσω εκσυγχρονισμού της επενδυτικής του πολιτικής, ώστε να μην περιορίζεται στις επενδύσεις στο δημόσιο.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η αναβάθμιση του πρώτου πυλώνα θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη δυναμική του δεύτερου πυλώνα.

Ο υπουργός Εργασίας δεν παρέλειψε να συσχετίσει τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση με το κεφάλαιο της επάρκειας των μισθών. Ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ένας χαμηλόμισθος εργαζόμενος είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα καταλήξει χαμηλοσυνταξιούχος, ανεξάρτητα από τον τρόπο διαχείρισης των πόρων του. Αν τα εισοδήματα δεν είναι επαρκή, δεν μπορούν να αξιοποιηθούν με τρόπο που να εξασφαλίζει αξιοπρεπή μελλοντική συνταξιοδοτική κατάσταση».

Όσον αφορά στις επικρίσεις ότι το μισθολογικό κόστος επιβαρύνει τις επιχειρήσεις απάντησε: «Οι αποφάσεις που επηρεάζουν το μισθολογικό κόστος μπορεί αρχικά να θεωρηθούν επιβαρυντικές για επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική ανάγκη ενίσχυσης της επάρκειας των συντάξεων μεσοπρόθεσμα, ούτε στη βελτίωση των προοπτικών του δεύτερου ασφαλιστικού πυλώνα. Για να είναι εφικτή η ουσιαστική συμμετοχή των εργαζομένων στον δεύτερο πυλώνα, είναι αναγκαία η επάρκεια των μισθών, ώστε να μην περιορίζεται η δυνατότητα επενδυτικής συμμετοχής αποκλειστικά στην κάλυψη καθημερινών αναγκών».

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο, το οποίο έθεσε επί τάπητος ο υπουργός Εργασίας, ήταν ότι οι προοπτικές που δημιουργεί η αναβάθμιση του δεύτερου ασφαλιστικού πυλώνα, αφορούν κυρίως τη μεσαία τάξη. Ανέφερε ότι, με βάση τις μεθοδολογίες που εφαρμόζονται, η μεσαία τάξη στην Κύπρο περιορίζεται σε ποσοστό μικρότερο του 50%. Για να είναι το μέλλον βιώσιμο όχι μόνο οικονομικά αλλά και κοινωνικά, πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό αυτό σε πάνω από 60%, κατά τον ίδιο.