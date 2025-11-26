Το οικονομικό κλίμα τον Νοέμβριο 2025 παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο, με τον Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) να κινείται στα ίδια επίπεδα με τον Οκτώβριο. Η υποχώρηση του κλίματος στις υπηρεσίες αντισταθμίστηκε από βελτίωση στο λιανικό εμπόριο, τη μεταποίηση, τις κατασκευές, καθώς και από την ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

Στις υπηρεσίες, η επιδείνωση συνδέεται με αρνητικότερες αξιολογήσεις για τον κύκλο εργασιών του τελευταίου τριμήνου. Αντίθετα, στο λιανικό εμπόριο και στις κατασκευές, το κλίμα βελτιώθηκε σε όλες τις βασικές παραμέτρους, τόσο ως προς την τρέχουσα δραστηριότητα όσο και ως προς τις προσδοκίες για το επόμενο τρίμηνο. Στη μεταποίηση, παρά την αύξηση των αποθεμάτων, οι επιχειρήσεις δήλωσαν καλύτερες παραγγελίες και θετικότερες εκτιμήσεις παραγωγής, οδηγώντας σε οριακή άνοδο του κλίματος.

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη ενισχύθηκε, με βελτιωμένες εκτιμήσεις για την πρόσφατη οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και πιο αισιόδοξες προβλέψεις για το μέλλον της οικονομίας. Ακόμη, οι προθέσεις για μεγάλες αγορές αυξήθηκαν ελαφρά.

Ο Δείκτης Οικονομικής Αβεβαιότητας υποχώρησε οριακά, κυρίως λόγω της μειωμένης αβεβαιότητας των καταναλωτών σε όλες τις εισοδηματικές ομάδες, ενώ η επιχειρηματική αβεβαιότητα παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, όπως τον προηγούμενο μήνα.