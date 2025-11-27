Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ανακοίνωσε την εισαγωγή 50.000 νέων Γραμματίων Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων, 11ης έκδοσης, Σειράς 2025 (28/11/2025 – 27/02/2026), ονομαστικής αξίας €1.000 το καθένα και συνολικής αξίας €50 εκατομμυρίων. Τα γραμμάτια προέκυψαν από δημοπρασία της 24ης Νοεμβρίου 2025.

Παράλληλα, το ΧΑΚ αποδέχθηκε την εισαγωγή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο, σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας. Η ημερομηνία έκδοσης ορίζεται η 28η Νοεμβρίου 2025.

Κωδικοί και τεχνικά στοιχεία