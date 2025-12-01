Ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, συναντήθηκε την Παρασκευή στο Υπουργείο Οικονομικών με τη Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Stephanie Riso, η οποία πραγματοποιεί επίσκεψη εργασίας στην Κύπρο ενόψει της ανάληψης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην πορεία προετοιμασίας της Προεδρίας, με ιδιαίτερη έμφαση στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (MFF) 2028–2034, ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που θα κληθεί να διαχειριστεί η Κυπριακή Δημοκρατία. Ο κ. Κεραυνός ενημέρωσε τη Γενική Διευθύντρια για τον σχεδιασμό και τις προτεραιότητες της Προεδρίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της στενής συνεργασίας με τα θεσμικά όργανα του Συμβουλίου.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Κύπρος θα αξιοποιήσει πλήρως τις διαθέσιμες διαδικασίες συντονισμού, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή και έγκαιρη προώθηση των σχετικών φακέλων κατά τη διάρκεια της Προεδρίας.

Ο Υπουργός διαβεβαίωσε τη Stephanie Riso ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα εργαστεί με υπευθυνότητα, συνέπεια και αποτελεσματικότητα, επιδιώκοντας ουσιαστική πρόοδο στα κρίσιμα δημοσιονομικά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.