Ο εμβολιασμός της τηλεργασίας στο Δημόσιο, με την τροπολογία του ΔΗΣΥ σύμφωνα με την οποία οι εργαζόμενοι στην κρατική μηχανή θα μπορούν να εργάζονται με τη συγκεκριμένη μέθοδο τέσσερις ημέρες τον μήνα, έστειλε τον νόμο πίσω στη Βουλή.

Και αυτό γιατί, σύμφωνα με την αναπομπή του νόμου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο ανώτατος αριθμός ημερών τηλεργασίας θα πρέπει να αφορά ολόκληρο το έτος και όχι ανά μήνα. Μάλιστα, διαπιστώνεται επέμβαση της νομοθετικής εξουσίας στις αρμοδιότητες της εκτελεστικής εξουσίας.

Την τροπολογία του ΔΗΣΥ για την εφαρμογή της τηλεργασίας μέχρι τέσσερις ημέρες τον μήνα είχαν υποστηρίξει 21 βουλευτές από το ΔΗΣΥ, το ΔΗΚΟ, τη ΔΗΠΑ και ο Σταύρος Παπαδούρης των Οικολόγων, ενώ την καταψήφισαν 12 βουλευτές του ΑΚΕΛ, του ΕΛΑΜ και ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου των Οικολόγων.

Όπως υποδεικνύει στην αναπομπή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, παρόλο που η πρόθεση της κυβερνητικής πλευράς είναι στο αρχικό στάδιο να καθοριστεί περιορισμένος αριθμός ημερών τηλεργασίας ώστε να δοκιμαστεί και να αξιολογηθεί η εφαρμογή της, εντούτοις τονίζει ότι ο καθορισμός των ημερών ανά μήνα μέσω τροπολογίας αναμένεται να δημιουργήσει πρακτικά προβλήματα.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, θα περιοριστεί η ευελιξία και η ευχέρεια που πρέπει να έχει κάθε προϊστάμενος τμήματος να εφαρμόσει την τηλεργασία των υπαλλήλων του με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες.

«Κατά τη διάρκεια κάποιου ή κάποιων μηνών εντός κάθε έτους μπορεί να υπάρχει περιορισμένη ευχέρεια για τηλεργασία του προσωπικού μιας Υπηρεσίας και να μην είναι εφικτή η παραχώρηση τεσσάρων ημερών, ούτε και λιγότερων ενδεχομένως, αλλά να υπάρχει μεγαλύτερη ευχέρεια σε άλλους μήνες», προστίθεται στην αναπομπή.

Παρέμβαση στις αρμοδιότητες της εκτελεστικής εξουσίας

Την ίδια ώρα, όπως τονίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με τον περιορισμό που έθεσε η Βουλή εμποδίζεται η δυνατότητα να παραχωρηθεί άδεια για τηλεργασία για συνεχόμενες ημέρες (πέραν των τεσσάρων) για κάποια συγκεκριμένη περίοδο, εάν αυτό εξυπηρετεί τις υπηρεσιακές ανάγκες, όπως για παράδειγμα η διεκπεραίωση ενός έργου εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

«Ο ανώτατος αριθμός τηλεργασίας είναι σκόπιμο να αφορά ολόκληρο το ημερολογιακό έτος και όχι ανά μήνα, για σκοπούς ευελιξίας στον τρόπο εφαρμογής της τηλεργασίας», συμπληρώνεται.

Πέραν των πρακτικών ζητημάτων που προκαλεί η συγκεκριμένη τροπολογία, σύμφωνα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, αυτή συνιστά και αθέμιτη επέμβαση στο πεδίο δράσης της εκτελεστικής εξουσίας και συγκεκριμένα παραβίαση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών.

Μάλιστα, επικαλείται και νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου για το συνταγματικό υπόβαθρο της εν λόγω αρχής.

Επιπρόσθετα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποδεικνύει ότι η νομοθεσία αντιβαίνει στην αρχή της διάκρισης των εξουσιών, καθώς μέσω αυτής θεσπίζονται ρυθμίσεις που εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της εκτελεστικής εξουσίας.

«Μέσω του υπό αναπομπή νόμου θεσπίζονται διαδικασίες που σε αρκετές περιπτώσεις θα αποβούν ανεφάρμοστες, ενώ αποστερείται η δυνατότητα από την εκτελεστική εξουσία να εξεύρει πιο πρακτικά εφαρμόσιμες ή/και πιο αποτελεσματικές λύσεις», τονίζεται.

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης καλεί τη Βουλή να μην επιμείνει στην απόφασή της και να τροποποιήσει τον νόμο, ώστε να αφήνεται ο τρόπος υλοποίησης της τηλεργασίας στην κυβέρνηση.

Σήμερα, η αναπομπή θα τεθεί στο μικροσκόπιο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών. Η τηλεργασία εντάσσεται στις ευέλικτες μορφές εργασίας, καθώς περιλαμβάνεται στα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης.

Στην Ολομέλεια το ευέλικτο ωράριο

Πέραν της τηλεργασίας, στις ευέλικτες μορφές εργασίας περιλαμβάνονται το μειωμένο κατά δύο ώρες ωράριο εργασίας, καθώς και η επέκταση του ευέλικτου ωραρίου για το σύνολο των υπαλλήλων του Δημοσίου, από μιάμιση ώρα που είναι σήμερα σε δύο ώρες.

Βάσει του νομοθετήματος, οι υπάλληλοι θα μπορούν να προσέρχονται στην εργασία τους από τις 7:00 π.μ. έως τις 9:00 π.μ. και να αποδεσμεύονται από τις 2:30 μ.μ. έως τις 4:30 μ.μ. αντίστοιχα.

Χθες συζητήθηκε το σχετικό νομοθέτημα στη Βουλή και αποφασίστηκε να οδηγηθεί στην Ολομέλεια. Σημειώνεται ότι, για να εκταμιεύσει η Δημοκρατία την επόμενη δόση από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα δύο νομοθετήματα που σχετίζονται με τις ευέλικτες μορφές εργασίας θα πρέπει να εγκριθούν από τη Βουλή πριν από το τέλος του χρόνου.