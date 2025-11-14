Η Βουλή, βάζοντας κατά πλειοψηφία πλαφόν στον αριθμό των ημερών κατά τις οποίες οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο θα μπορούν να τηλέργάζονται, διευκόλυνε ίσως την Κυβέρνηση να αποφύγει τα αιτήματα και τις αντιδράσεις από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για το εύρος της επιτρεπόμενης εργασίας από το σπίτι. Και αυτό γιατί το νομοσχέδιο προέβλεπε πως το Υπουργικό Συμβούλιο θα αποφάσιζε για τον αριθμό των ημερών κατά τις οποίες θα μπορούσε να εφαρμοστεί ο θεσμός της τηλεργασίας.

Μετά τη χθεσινή απόφαση της Βουλής, νοουμένου ότι θα τεθεί σε ισχύ από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, πλέον η τηλεργασία στο Δημόσιο θα αφορά μέχρι τέσσερις ημέρες τον μήνα, είτε σωρευτικά, είτε μεμονωμένα.

Με την έγκριση του νομοσχεδίου η κρατική μηχανή μπαίνει σε μια νέα εποχή, παρά την ανησυχία βουλευτών για πιθανή κατάχρηση του μέτρου και για ευνοιοκρατία. Υπήρξαν και επιφυλάξεις σε σχέση με την παραγωγικότητα των δημοσίων υπαλλήλων σε καθεστώς επιτρεπόμενης τηλεργασίας αλλά και αναφορικά με την αξιολόγηση της απόδοσής τους, δεδομένου ότι κουτσουρεύτηκε από τη Βουλή το νέο σύστημα αξιολόγησης, μέσω άλλης νομοθεσίας.

Υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκαν όλα τα κόμματα, πλην του ΕΛΑΜ. Την τροπολογία του ΔΗΣΥ για τον περιορισμό των τεσσάρων ημερών τον χρόνο στήριξαν 21 βουλευτές από ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ και ο Σταύρος Παπαδούρης των Οικολόγων. Την καταψήφισαν 12 βουλευτές του ΑΚΕΛ, του ΕΛΑΜ και ο Χάραλαμπος Θεοπέμπτου των Οικολόγων.

Με τον νέο χρόνο

Εκτιμάται πως ο θεσμός της τηλεργασίας θα τεθεί σε εφαρμογή το 2026. Το συγκεκριμένο μέτρο περιλαμβάνεται στα προαπαιτούμενα για την εκταμίευση μιας νέας δόσης χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης και, σύμφωνα με το ορόσημο που αφορά τις ευέλικτες μορφές εργασίας, θα πρέπει να εγκριθεί πριν το τέλος του 2025.

Πριν την εφαρμογή του μέτρου θα κυκλοφορήσει εγχειρίδιο από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού για τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του μέτρου και τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, ενώ θα περιλαμβάνονται και οδηγίες προς τους εργοδοτούμενους για την ασφάλεια και την υγεία κατά την τηλεργασία.

Ποιοιμπορούν για τηλεργασία

Βασική προϋπόθεση για την αξιοποίηση της δυνατότητας για τηλεργασία αποτελεί η ευχέρεια εκτέλεσης των καθηκόντων των υπαλλήλων και των εργοδοτουμένων, βάσει της φύσης τους και των απαιτούμενων τεχνολογικών μέσων για την εκτέλεσή τους. Η δυνατότητα αυτή θα κρίνεται από τον οικείο προϊστάμενο.

Παράλληλα, η τηλεργασία δεν θα εφαρμόζεται για υπαλλήλους και εργοδοτουμένους που απασχολούνται με το σύστημα βάρδιας, ενώ το Υπουργικό Συμβούλιο θα έχει τη δυνατότητα, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να εξαιρεί από τη δυνατότητα τηλεργασίας και άλλες κατηγορίες υπαλλήλων.

Δυνατότητα για τηλεργασία θα έχουν υπάλληλοι/εργοδοτούμενοι που συμπληρώνουν τουλάχιστον έναν χρόνο υπηρεσίας στη θέση που κατέχουν ή στα καθήκοντα που εκτελούν. Επίσης, υπάλληλοι που διορίστηκαν στη δημόσια υπηρεσία μετά τη συμπλήρωση ενός έτους ως εργοδοτούμενοι σε παρόμοιας φύσης καθήκοντα με αυτά της θέσης στην οποία διορίστηκαν δύνανται να τηλεργαστούν πριν από τη συμπλήρωση ενός έτους υπηρεσίας κατόπιν απόφασης του οικείου προϊσταμένου.

Οι προϋποθέσεις

Για να εργαστεί κάποιος δημόσιος υπάλληλος με τηλεργασία, η δημόσια διοίκηση θα πρέπει προηγουμένως να τον προμηθεύσει με τον απαραίτητο εξοπλισμό. Αναλυτικά, ο υπάλληλος θα πρέπει να διαθέτει στον χώρο τηλεργασίας γρήγορη και ασφαλή σύνδεση στο διαδίκτυο, καθώς και υπηρεσιακό φορητό υπολογιστή, ο οποίος θα είναι συνδεδεμένος με το υπηρεσιακό του τηλέφωνο και το σύστημα αυτοματοποίησης γραφείο.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει σχετικό αίτημα στον προϊστάμενο της υπηρεσίας για να τηλεργαστεί, ο οποίος θα αποφασίζει αφού προηγουμένως λάβει υπόψη του τις υπηρεσιακές ανάγκες και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας.

Οι εργαζόμενοι στην κρατική μηχανή θα μπορούν να εκτελούν την εργασία μόνο από τον χώρο διαμονής τους, ο οποίος πρέπει να είναι κατάλληλος για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ταυτόχρονα, ο προϊστάμενος θα ελέγχει την αποτελεσματικότητα της τηλεργασίας μέσω της παραγόμενης εργασίας του εργοδοτουμένου. Ο επικεφαλής του τμήματος, στην περίπτωση που κρίνει πως ο εργαζόμενος δεν είναι παραγωγικός στην τηλεργασία, έχει δικαίωμα να τη διακόψει.