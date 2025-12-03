Ο Σύνθετος Προπορευόμενος Οικονομικός Δείκτης (ΣΠΟΔ) της Κύπρου, που καταρτίζεται από το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, κατέγραψε ετήσια αύξηση 1,8% τον Νοέμβριο 2025, διατηρώντας τη δυναμική των προηγούμενων μηνών. Ο δείκτης είχε ενισχυθεί κατά 1,9% τον Οκτώβριο και 1,8% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με αναθεωρημένα στοιχεία.

Θετική συνεισφορά επιμέρους δεικτών

Η σταθερή μεγέθυνση του ΣΠΟΔ τον Νοέμβριο αντανακλά τις θετικές επιδόσεις των περισσότερων προπορευόμενων δεικτών. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν:

Η ενίσχυση του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος (ΔΟΚ) σε Κύπρο και Ευρωζώνη

σε Κύπρο και Ευρωζώνη Η αύξηση των τουριστικών αφίξεων

Η βελτίωση στο λιανικό εμπόριο

Η άνοδος στα πωλητήρια έγγραφα ακινήτων

Η μείωση της τιμής του πετρελαίου Brent

Αντίθετα, η μειωμένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, προσαρμοσμένη ως προς τη θερμοκρασία και με υψηλό βάρος στη σύνθεση του ΣΠΟΔ, λειτούργησε ως αρνητικός αντισταθμιστικός παράγοντας.

Οικονομία σε θετική τροχιά, παρά την αβεβαιότητα

Η θετική ετήσια πορεία του ΣΠΟΔ δείχνει ότι η κυπριακή οικονομία εξακολουθεί να κινείται ανοδικά, αν και η αναπτυξιακή δυναμική διαμορφώνεται μέσα σε περιβάλλον αβεβαιότητας και γεωπολιτικών εντάσεων.

Ο ΣΠΟΔ βασίζεται στο μοντέλο Aruoba, Diebold & Scotti (2009), με προσαρμογές για την περίοδο της πανδημίας. Τα στοιχεία Νοεμβρίου αντλούνται από εβδομαδιαίες και μηνιαίες πηγές, περιλαμβάνοντας προκαταρκτικά δεδομένα για τουρισμό και λιανικές πωλήσεις, ενώ ορισμένες μεταβλητές εκτιμώνται μέσω Kalman filter.