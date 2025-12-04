Αισθητή μεν, αλλά όχι αδικαιολόγητη, ήταν η αύξηση των ανέργων τον Νοέμβριο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Στατιστική Υπηρεσία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής, η ανεργία στην Κύπρο κατέγραψε μικρή άνοδο τον Νοέμβριο, καθώς ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας ανήλθε σε 10.924 άτομα, έναντι 7.099 τον Οκτώβριο. Με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, που αντανακλούν την πραγματική τάση της αγοράς εργασίας, οι άνεργοι, σύμφωνα με την Στατιστική ανήλθαν σε 10.078 άτομα, από 9.723 τον Οκτώβριο, καταγράφοντας άνοδο 3,6%.

Επισημαίνεται πάντως ότι παρά τη μηνιαία άνοδο του αριθμού των ανέργων, σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2024 σημειώθηκε μείωση της ανεργίας κατά 163 άτομα ή 1,5%. Αναλυτικότερα, ανά κατηγορία επαγγέλματος, η μείωση αποδίδεται κυρίως στον κλάδο των κατασκευών, της μεταποίησης, του εμπορίου, των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, καθώς και στη μείωση των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας. Στον τομέα των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης, οι άνεργοι αυξήθηκαν κατακόρυφα σε 3.642 άτομα, από 852 τον Οκτώβριο, λόγω λήξης της τουριστικής σεζόν. Στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι άνεργοι αυξήθηκαν σε 1.569 άτομα (από 1.324 τον Οκτώβριο), αλλά παραμένουν χαμηλότεροι από τον περσινό Νοέμβριο (1.667). Στις κατασκευές, οι άνεργοι έφτασαν τους 411, σημαντικά λιγότεροι από τους 541 πέρσι. Στη μεταποίηση, σημειώθηκε επίσης ετήσια μείωση (458 άτομα έναντι 557). Τέλος, οι νεοεισερχόμενοι μειώθηκαν στους 256 από 421 τον περσινό Νοέμβριο.

Επανερχόμενοι στο κομμάτι της αύξησης των ανέργων τον Νοέμβρη σε σχέση με τον Οκτώβριο, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η εξέλιξη αυτή δεν είναι αδικαιολόγητη, καθώς όπως κάθε χρόνο, σχετίζεται με το τέλος της τουριστικής περιόδου. Κάτι άλλωστε που επισημαίνεται και στην ίδια την ανακοίνωση της Στατιστικής. Όπως προστίθεται, στον τομέα των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης, οι άνεργοι αυξήθηκαν κατακόρυφα σε 3.642 άτομα, από 852 τον Οκτώβριο, λόγω λήξης της τουριστικής σεζόν.

Επαγγελματίες της τουριστικής αγοράς σημειώνουν επί τούτου, ότι οι προσπάθειες επιμήκυνσης της τουριστικής σεζόν θα πρέπει να εντατικοποιηθούν, καθώς θα υπάρξει όφελος και στο συγκεκριμένο κομμάτι. Δηλαδή, με την επιμήκυνση της σεζόν, διαπιστώνει κάποιος ότι αυξάνονται και τα τουριστικά έσοδα, δημιουργώντας πρόσθετο όφελος τόσο για τις επιχειρήσεις του κλάδου όσο και για την οικονομία ευρύτερα. Ωστόσο, στην περίπτωση που η επιμήκυνση της σεζόν παγιωθεί και ο Νοέμβριος αποτελεί ακόμα ένα μήνα εργασίας για τα τουριστικά καταλύματα, θα υπάρξει διττό όφελος για τα δημόσια οικονομικά. Ειδικότερα, εάν τα ξενοδοχεία παραμένουν ανοικτά και ως ένα βαθμό πλήρη μέχρι τον Νοέμβριο, από τη μια θα προκύψουν περισσότερα έσοδα και από την άλλη το κράτος θα καταβάλλει μικρότερα ποσά ως ανεργιακό επίδομα. Με λίγα λόγια, το κράτος θα έχει περισσότερα έσοδα και λιγότερα έξοδα.

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών, η Στατιστική είχε εκδώσει τα αποτελέσματα που αφορούσαν τα τουριστικά έσοδα του Σεπτέμβρη, τα οποία ήταν αρκετά ενθαρρυντικά, καθώς είχαν πλησιάσει τα έσοδα των δυο βασικότερων μηνών του έτους, δηλαδή του Ιουλίου και του Αυγούστου. Συγκεκριμένα, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Σεπτέμβριο του 2025 ανήλθαν σε €499,9 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 10,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου (€454,1 εκ.). Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €2.9 δις, σε σύγκριση με €2.5 δις την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 15,4%. Μάλιστα, τουριστικοί παράγοντες σημειώνουν ότι ο Οκτώβριος δεν αναμένεται να απέχει ιδιαίτερα από τα νούμερα Σεπτεμβρίου, αποτέλεσμα της επιτυχούς προσπάθειας για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Σύμφωνα με τα στοιχεία για τις αφίξεις, τα οποία προηγούνται των εσόδων, τον Σεπτέμβριο ανήλθαν σε 570.635 σε σύγκριση με 509.463 τον αντίστοιχο μήνα του 2024, σημειώνοντας αύξηση 12,0%, ενώ οι αφίξεις Οκτωβρίου ανήλθαν σε 537.744 σε σύγκριση με 459.106 τον Οκτώβριο 2024, σημειώνοντας αύξηση 17,1%.