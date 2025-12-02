Ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσαν τα χθεσινά αποτελέσματα που εξέδωσε η Στατιστική Υπηρεσία, σε σχέση με τα τουριστικά έσοδα Σεπτεμβρίου. Οι αριθμοί κινήθηκαν σε επίπεδα Ιουλίου και Αυγούστου, κάτι που σημαίνει ότι ολόκληρη η χρονιά πιθανότατα θα κλείσει με ακόμα ένα ρεκόρ.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας από επαγγελματίες της αγοράς, ο Οκτώβριος δεν αναμένεται να απέχει ιδιαίτερα από τα νούμερα Σεπτεμβρίου, αποτέλεσμα της επιτυχούς προσπάθειας για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Όπως φαίνεται, σήμερα δράττουμε τους καρπούς των προσπαθειών αυτών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περαιτέρω περιθώρια βελτίωσης.

Ειδικότερα, έχουμε συνηθίσει εδώ και χρόνια, οι μήνες Ιούλιος και Αύγουστος ν’ αποτελούν τους μήνες με τα μεγαλύτερα τουριστικά έσοδα και αφίξεις, μακράν μάλιστα των υπόλοιπων μηνών. Ωστόσο, ειδικά φέτος, αυτό φαίνεται ότι δεν ισχύει, αφού ο Σεπτέμβριος κινήθηκε στα επίπεδα των δυο καλοκαιρινών μηνών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που εξέδωσε χθες η Στατιστική Υπηρεσία, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Σεπτέμβριο του 2025 ανήλθαν σε €499,9 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 10,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου (€454,1 εκ.). Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €2.9 δις, σε σύγκριση με €2.5 δις την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 15,4%.

Σημειώνεται ότι η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών τον Σεπτέμβριο 2025 ανέρχεται σε €876,01 σε σύγκριση με €891,29 τον Σεπτέμβριο 2024, σημειώνοντας μείωση 1,7%. Οι Βρετανοί τουρίστες ξόδεψαν κατά μέσο όρο €115,12 ημερησίως, ενώ οι Ισραηλινοί ξόδεψαν κατά μέσο όρο €158,14. Οι τουρίστες από την Πολωνία ξόδεψαν €102,64 ημερησίως.

Όπως έχουμε προαναφέρει, τα αποτελέσματα Σεπτεμβρίου δεν διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό από τους δυο καλοκαιρινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Αύγουστο ανήλθαν σε €581,8 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 13,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Πρόσθετα, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Ιούλιο ανήλθαν σε €513,0 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 8,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου (€474,0 εκ.).

Ωστόσο, το ακόμη πιο ενθαρρυντικό, είναι ότι και τα αποτελέσματα Οκτωβρίου, αναμένεται να κινηθούν σε αυτά περίπου τα επίπεδα. Ειδικότερα, μιλώντας με επαγγελματίες του κλάδου, μας ανέφεραν ότι σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ο Οκτώβριος δεν θα κινηθεί πολύ μακριά από τα νούμερα Σεπτεμβρίου, απόρροια της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου. Αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα και η φετινή χρονιά θα κλείσει με νέο ρεκόρ, όσον αφορά στα έσοδα. Επόμενος στόχος, όπως μας αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, θα πρέπει να είναι η επέκταση της περιόδου τους μήνες Μάρτιο και Νοέμβριο. Τυχόν επιτυχία του στόχου αυτού, θα σημαίνει ακόμα περισσότερα έσοδα τόσο για τον κλάδο, αλλά ακόμη πιο σημαντικό για ολόκληρη την οικονομία.

Στο μεταξύ χθεσινή ανακοίνωση της Hermes Airports αναφέρει ότι «για πρώτη φορά στην ιστορία των κυπριακών αεροδρομίων, η επιβατική κίνηση έχει φθάσει σήμερα τα 13 εκατ. επιβάτες από την αρχή του χρόνου (αναχωρούντες και αφικνούμενους). Το ορόσημο αυτό πέραν της σημειολογίας, αποδεικνύει τη δυναμική και σταθερή ανάπτυξη της αεροπορικής συνδεσιμότητας της χώρας μας».