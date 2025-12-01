Η Hermes Airports ανακοίνωσε ότι η επιβατική κίνηση στα κυπριακά αεροδρόμια έφθασε σήμερα τα 13 εκατομμύρια επιβάτες από την αρχή του έτους, σημειώνοντας το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ στην Κύπρο. Το ορόσημο αφορά τόσο αναχωρούντες όσο και αφικνούμενους επιβάτες και αντανακλά τη δυναμική ανάπτυξη της αεροπορικής συνδεσιμότητας της χώρας.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το επίτευγμα αυτό αποτελεί αποτέλεσμα διαχρονικών προσπαθειών και συνεργασίας μεταξύ της Hermes Airports, των τουριστικών φορέων και του κράτους. Η αύξηση της κίνησης συνδέεται με την επέκταση του δικτύου σε 160 δρομολόγια, 60 αεροπορικές εταιρείες και 41 χώρες, στοιχείο που, όπως σημειώνει η εταιρεία, επιβεβαιώνει ότι η στρατηγική ενίσχυσης της συνδεσιμότητας κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Η Hermes Airports επιδιώκει πλέον ακόμη υψηλότερους στόχους, μεταξύ των οποίων η διασφάλιση ολόχρονης συνδεσιμότητας και η ενίσχυση των απευθείας πτήσεων με σημαντικές πόλεις του εξωτερικού.

Η εταιρεία ευχαρίστησε τις αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, τους συνεργαζόμενους φορείς και κάθε ταξιδιώτη που συνέβαλε στην επίτευξη του ιστορικού αυτού ορόσημου.