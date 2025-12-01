Αύξηση 10,1% κατέγραψαν τα έσοδα από τον τουρισμό τον Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, που δημοσιεύει τη Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Σεπτέμβριο ανήλθαν σε €499,9 εκ., σε σύγκριση με €454,1 εκ. τον Σεπτέμβριο 2024.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €2.972,8 εκ. σε σύγκριση με €2.575,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 15,4%.

Ανάλυση Δαπανών

H κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών τον Σεπτέμβριο 2025 ανέρχεται σε €876,01 σε σύγκριση με €891,29 τον Σεπτέμβριο 2024, σημειώνοντας μείωση 1,7%.

Οι Βρετανοί τουρίστες (η μεγαλύτερη τουριστική αγορά με 31,4% του συνόλου των τουριστών τον Σεπτέμβριο 2025) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €115,12 ημερησίως, ενώ οι Ισραηλινοί τουρίστες (η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά κατά τον συγκεκριμένο μήνα με 14% του συνόλου) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €158,14. Οι τουρίστες από την Πολωνία (τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 7,9%), ξόδεψαν €102,64 ημερησίως.