Αλλάζουν οι προτεραιότητες των αρμοδίων τουριστικών φορέων όσον αφορά τη διατήρηση της βιωσιμότητας, αλλά και της ανταγωνιστικότητας του κλάδου. Σε χαιρετισμό στο τουριστικό συνέδριο του ΣΤΕΚ με θέμα «Βιώσιμος Τουρισμός: Ο Απόλυτος Μονόδρομος», ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής σημείωσε μεταξύ άλλων ότι πλέον «η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ανταπεξέλθουμε στην απειλή της κλιματικής αλλαγής και στις δυσμενείς, εάν δεν ληφθούν μέτρα, επιπτώσεις της».

Υφυπουργός: Διοχετεύονται €20 εκατ.

Ο κ. Κουμής πρόσθεσε ότι οι πέντε πυλώνες προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Τουριστικής Ατζέντας 2030, που αφορούν την πράσινη μετάβαση, την ψηφιακή μετάβαση, την οικοδόμηση ανθεκτικότητας, την ένταξη όλων των κοινωνικών ομάδων, τη στήριξη της εκπαίδευσης στη βάση του skilling – upskilling and reskilling, και βεβαίως την υιοθέτηση νέων νομοθετικών ρυθμίσεων, εφαρμόζονται στην πράξη από το Υφυπουργείο Τουρισμού. Για να προσθέσει ότι το Υφυπουργείο έχει αξιοποιήσει τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έχοντας ήδη δρομολογήσει τη διοχέτευση προς τις τουριστικές επιχειρήσεις και τις τοπικές κοινωνίες, ποσό που αναμένεται να ξεπεράσει τα €20 εκατομμύρια με τη λήξη του μέτρου. Κυρίως όμως, όπως είπε ο Υφυπουργός Τουρισμού, «επενδύσαμε στις τοπικές κοινωνίες, στον επισκέπτη, στον άνθρωπο, αλλά και στο επιχειρείν».

Μόνη πορεία ο βιώσιμος τουρισμός

Στον χαιρετισμό του, τον οποίο ανέγνωσε ο Γραμματέας του ΣΤΕΚ Σωκράτης Σολομίδης, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Άκης Βαβλίτης είπε ότι ο βιώσιμος τουρισμός δεν είναι πια επιλογή αλλά «η μόνη πορεία που εξασφαλίζει την ανθεκτικότητα του προορισμού μας, τη συνοχή της κοινωνίας μας και την αξιοπιστία της χώρας μας διεθνώς». «Το χθεσινό μοντέλο, που στηριζόταν στην ποσότητα, δεν μπορεί να απαντήσει στις προκλήσεις του σήμερα», υπογράμμισε. «Η βιωσιμότητα δεν είναι σύνθημα. Είναι ευθύνη, ευκαιρία και υποχρέωση και είναι ο απόλυτος μονόδρομος για να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο αύριο – για τον τόπο μας, τους ανθρώπους μας και τις επόμενες γενιές», κατέληξε.

Τεράστια αύξηση στα ταξίδια

Αίσθηση προκάλεσαν τα στοιχεία που παρέθεσε ο Account Manager της Google Θάνος Παπαγεωργίου, ο οποίος σημείωσε μεταξύ άλλων ότι μέχρι το 2040 θα έχουμε πέραν των 2,4 δισεκατομμυρίων ταξιδιών, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1 δισεκατομμύριο ταξίδια, σε σχέση με το 2019. Πρόσθεσε ότι μέχρι την ίδια χρονιά, μόλις πέντε αγορές θα αντιπροσωπεύουν το 42% των ταξιδιωτών σε αντίθεση με το 32% της εποχής πριν από την πανδημία Covid – 19 και πρόσθεσε πως ενώ την ίδια στιγμή η Ινδία φαίνεται να καταγράφει μεγαλύτερη ανάπτυξη, παραδοσιακές δυνάμεις όπως η Κροατία, η Ισπανία και η Ιταλία φαίνεται να υποχωρούν από τις πρώτες 15 θέσεις.

Τα 4 νέα hot spots

Περαιτέρω, ο κ. Παπαγεωργίου είπε ότι το 45% των ταξιδιωτών παγκοσμίως κατευθύνεται σε τέσσερα hot spot και πρόσθεσε πως η Νέα Μέση Ανατολή, σύμφωνα με έρευνα της Deloitte «αναδεικνύεται ραγδαία σε κορυφαίο τουριστικό προορισμό, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου». Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υπό αναφορά έρευνα, η οποία δημοσιεύτηκε στις 12 Νοεμβρίου, η Deloitte έχει εντοπίσει τέσσερα βασικά τουριστικά σημεία με βάση τις μελλοντικές ταξιδιωτικές προβλέψεις της: (α) Τη Μεσόγειο, (β) τη Νοτιοανατολική Ασία, (γ) τη Μέση Ανατολή και (δ) την Καραϊβική. Αυτά τα clusters, σύμφωνα με την έρευνα της Deloitte, αναμένεται να προσελκύσουν έναν αυξανόμενο αριθμό ταξιδιωτών, καθώς ο κλάδος διαφοροποιείται. Ισπανία και Μεξικό προβλέπεται να αυξήσουν τη δημοτικότητα τους μεταξύ των υπόλοιπων προορισμών.

Πιο αναλυτικά, τα τέσσερα βασικά τουριστικά σημεία της Deloitte: Μεσόγειος – Αυτή η περιοχή αναμένεται να παραμείνει ένας σημαντικός πόλος έλξης για τους τουρίστες, λόγω της υπάρχουσας δημοτικότητας και ανάπτυξης. Νοτιοανατολική Ασία – Αναμένεται να αποτελέσει μια σημαντική περιοχή για την τουριστική ανάπτυξη, προσελκύοντας μεγάλο αριθμό νέων τουριστών. Μέση Ανατολή – Ένα νέο και αναδυόμενο σύμπλεγμα προορισμών που προβλέπεται να αναπτυχθεί με ταχύτερο ρυθμό από την Ευρώπη και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Καραϊβική – Αυτή η περιοχή προβλέπεται επίσης να δει αυξημένες αφίξεις τουριστών στο πλαίσιο μιας ευρύτερης διαφοροποίησης των ταξιδιωτικών προορισμών.

Χρηματοδότηση από τράπεζες

Εκπρόσωποι της Eurobank Ltd εξέφρασαν την ετοιμότητα της τράπεζας να χρηματοδοτήσει «βιώσιμες προτάσεις που βελτιώνουν τις επιχειρήσεις και την ποιότητα του προϊόντος», σημειώνοντας ότι οι τράπεζες θα έχουν καθοριστικό ρόλο στη στήριξη της ξενοδοχειακής βιομηχανίας τα επόμενα χρόνια.

Η Μαρία Κουρούπη της Hermes Airports Ltd αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην τάση που επικρατεί εντός της ΕΕ να επιβάλλονται περισσότερα φορολογικά βάρη στις αεροπορικές μεταφορές με αποτέλεσμα να αυξάνεται το κόστος ταξιδιών, ενώ τέλος, ο τέως αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) Κυριάκος Κακουρής είπε ότι σε πρόγραμμα της τράπεζας ύψους 150 εκατομμυρίων που διοχετεύτηκαν στην κυπριακή οικονομία, το 35% πήγε στον τουριστικό τομέα.