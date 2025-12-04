Επιπρόσθετες πιστώσεις ύψους €207,4 εκατ. καλείται να εγκρίνει τις επόμενες ημέρες η Βουλή, ενώπιον της οποίας κατατίθεται σήμερα ο πρώτος συμπληρωματικός προϋπολογισμός για το 2025. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός θα καλύψει τις αυξημένες ανάγκες που προέκυψαν μετά την υποβολή αιτημάτων από τα υπουργεία. Επίσης, θα καλύψει τη δημιουργία νέων θέσεων, οι οποίες θα συμβάλουν στην ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας της κρατικής μηχανής.

Νέες θέσεις και καταργήσεις

Πρόκειται για τις εξής θέσεις:

∙ Ειδικές Ανεξάρτητες Υπηρεσίες: Δημιουργία 2 νέων θέσεων Βοηθών Προϊσταμένων.

∙ Υπουργείο Άμυνας: Δημιουργία 9 θέσεων Συνταγματαρχών, 19 θέσεων Αντισυνταγματαρχών, 12 θέσεων Υπολοχαγών, 34 θέσεων Ανθυπασπιστών Α΄, καθώς και κατάργηση 39 θέσεων Ανθυπολοχαγών και 13 θέσεων Λοχίων. Επίσης, καταργούνται 22 θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού, ώστε να παραμείνει το ισοζύγιο των θέσεων δημοσιονομικά ουδέτερο.

Μετά την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τη δημιουργία της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, θα δημιουργηθεί μία θέση Γενικού Διευθυντή και μία θέση Εθνικού Συντονιστή Εμπειρογνώμονα Πολιτικής Προστασίας. Ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός είναι δημοσιονομικά ουδέτερος, καθώς έχουν εξευρεθεί ισόποσες εξοικονομήσεις για όλες τις πρόσθετες δαπάνες (οι συνολικές αυξομειώσεις ανέρχονται σε €207,4 εκατ.). Το ισοζύγιο θέσεων, όπως κατατέθηκε στον προϋπολογισμό για το 2026, παραμένει το ίδιο.

Κυβερνητικές τροπολογίες

Πέραν του συμπληρωματικού προϋπολογισμού, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε και τροποποιήσεις επί του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026. Οι κυβερνητικές τροπολογίες θα ενσωματωθούν στον προϋπολογισμό, η συζήτηση του οποίου θα αρχίσει στην Ολομέλεια της Βουλής στις 15 του μήνα.

Οι τροποποιήσεις αφορούν πρόσθετες πιστώσεις, μείωση και μεταφορά κονδυλίων σε διάφορα τμήματα και παράλληλα ρυθμίζονται θέματα προσωπικού. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η δημιουργία 153 νέων/πρόσθετων θέσεων, καθώς και η κατάργηση 153 δημοσιοϋπαλληλικών θέσεων και 52 κενών θέσεων ωρομίσθιου προσωπικού. Επίσης, προβλέπεται η μετονομασία ή/και αναβάθμιση θέσεων ή/και δομών θέσεων.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, με τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις δεν θα διαφοροποιηθεί η συνολική εικόνα του προϋπολογισμού για το 2026 σε σχέση με την απασχόληση, καθώς η μείωση των εγκεκριμένων μόνιμων θέσεων του προϋπολογισμού κατά 14 θέσεις σε σχέση με το 2025 παραμένει η ίδια. Επίσης, περιλαμβάνεται πρόνοια για τη δημιουργία της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Εσωτερικών και τη μεταφορά σε αυτήν της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του συνόλου ή μέρους του Τμήματος Δασών. Επιπλέον, προβλέπεται η αναπροσαρμογή της ΑΤΑ, σύμφωνα με τη συμφωνία που έχει υπογραφεί από τις εργοδοτικές οργανώσεις και τις συντεχνίες.

Εξοικονομήσεις και δημοσιονομική ισορροπία

Από τις κυβερνητικές τροποποιήσεις προκύπτουν εξοικονομήσεις ύψους:

∙ €46,3 εκατ. για το 2026

∙ €57,1 εκατ. για το 2027

∙ €56,4 εκατ. για το 2028

Το δημοσιονομικό ισοζύγιο παραμένει αναλλοίωτο, καθώς το συνολικό ποσό των ανώτατων οροφών του προϋπολογισμού για το 2026 παραμένει στα €10,7 δισ. Οι εξοικονομήσεις προκύπτουν κυρίως από την αλλαγή στη διαδικασία καταβολής υπερωριών του αποσπασμένου προσωπικού στον ΟΚΥπΥ, οι οποίες θα καταβάλλονται πλέον από τον ίδιο τον Οργανισμό και όχι από το Υπουργείο Υγείας.