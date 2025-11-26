Στον κατάλογο με τους πιο καλούς μαθητές των δημοσιονομικών κανόνων τοποθετεί την Κύπρο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανάβοντας πράσινο φως στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού του 2026 που της κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών.

Στο τμήμα του φθινοπωρινού πακέτου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Κομισιόν, η Κύπρος βρίσκεται στη λίστα των 12 κρατών-μελών της Ευρωζώνης που κατέθεσαν προσχέδια προϋπολογισμού που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, μαζί με Ελλάδα, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Πορτογαλία και Σλοβακία.

Από την άλλη, κίνδυνο μη συμμόρφωσης διαπιστώνει η Επιτροπή στους προϋπολογισμούς της Ισπανίας, της Κροατίας, της Λιθουανίας και της Σλοβενίας και σημαντικούς κινδύνους στους προϋπολογισμούς της Μάλτας και της Ολλανδίας.

Η Επιτροπή αξιολόγησε επίσης τις δημοσιονομικές εξελίξεις και τις προοπτικές στα άλλα κράτη μέλη: Επτά κράτη μέλη αξιολογούνται ως συμμορφούμενα: Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχία, Δανία, Σουηδία, Πολωνία και Ρουμανία. Τρία κράτη μέλη αξιολογούνται ως μέλη που διατρέχουν κίνδυνο μη συμμόρφωσης: Βουλγαρία, Ουγγαρία και Ισπανία.

Μπορούμε για το χρέος

Η Επιτροπή δημοσίευσε εκθέσεις εποπτείας μετά τα προγράμματα οικονομικής στήριξης που προηγήθηκαν κατά την εκτεταμένη οικονομική κρίση, για την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Κύπρο και την Πορτογαλία, αξιολογώντας την οικονομική, δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική τους κατάσταση, με έμφαση στην ικανότητα αποπληρωμής. Οι εκθέσεις καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι και τα πέντε κράτη μέλη διατηρούν την ικανότητα εξυπηρέτησης του χρέους τους.

Για πρώτη φορά, η Επιτροπή πρότεινε σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με το ανθρώπινο κεφάλαιο. Η νέα σύσταση απευθύνεται και στα 27 κράτη μέλη και ζητά επείγουσες δράσεις για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προκλήσεων που σχετίζονται με το ανθρώπινο κεφάλαιο και οι οποίες μπορούν να βλάψουν την ανταγωνιστικότητα.

Με τη σύσταση καλούνται τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στην εκπαίδευση και τις δεξιότητες που απαιτούνται σε στρατηγικούς τομείς για την οικονομία της ΕΕ, από την καθαρή μετάβαση, την κυκλική οικονομία και την απαλλαγή της βιομηχανίας από τις εκπομπές άνθρακα, την υγεία και τη βιοτεχνολογία, τη γεωργία και τη βιοοικονομία, έως την αμυντική βιομηχανία και το διάστημα. Συνεπώς, η Κομισιόν ζητά ισχυρότερα προγράμματα στους τομείς των επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM). Απαιτεί επίσης την αντιστροφή της αρνητικής τάσης στις βασικές δεξιότητες. Αυτό είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη ενός μελλοντικού εργατικού δυναμικού με ισχυρές βάσεις για να εργαστεί και να εκπαιδευτεί σε νέες τεχνολογίες και ανταγωνιστικούς κλάδους.

Τέλος, υπογραμμίζει τη σημασία των καλής ποιότητας και έγκαιρων δεδομένων και αναλύσεων που συμβαδίζουν με την εξέλιξη της οικονομίας και είναι σε θέση να προβλέπουν τα αναδυόμενα επαγγέλματα του μέλλοντος, ώστε οι πολιτικές να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες του σήμερα και του αύριο και όχι σε εκείνες του χθες.

