Η Υφυπουργός Ναυτιλίας, Μαρίνα Χατζημανώλη, ενημέρωσε την Πέμπτη τους ευρωπαίους ομολόγους της στις Βρυξέλλες ότι η Κύπρος θα παρουσιάσει το πρόγραμμα εργασιών της ναυτιλίας για την επικείμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, δίνοντας έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία και την ενίσχυση του ρόλου της Ευρώπης ως παγκόσμιου ηγέτη στη ναυτιλία.

Κατά την προσέλευσή της στο Συμβούλιο Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας (TTE), η Υφυπουργός ευχαρίστησε τη Δανική Προεδρία για το έργο της και σημείωσε ότι το Συμβούλιο θα ενημερωθεί για το πλαίσιο του μηνιαίου ισοζυγίου εκπομπών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ). Τόνισε ότι η Κύπρος, ως ενεργό μέλος του ΔΝΟ, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και συμμετέχει ενεργά στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της παγκόσμιας ναυτιλίας.

Η Υφυπουργός υπογράμμισε ότι η Κύπρος παραμένει προσηλωμένη στη διαμόρφωση μιας σαφούς και αποτελεσματικής πορείας αποανθρακοποίησης της διεθνούς ναυτιλίας. Ως χώρα με ισχυρή ναυτιλιακή παράδοση, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την προώθηση βιώσιμων πρακτικών και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου, σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς εταίρους.

Το πρόγραμμα εργασιών που θα παρουσιάσει η Κύπρος κατά την ανάληψη της Προεδρίας επικεντρώνεται στη βιώσιμη ανάπτυξη, την τεχνολογική καινοτομία και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής παρουσίας. Παράλληλα, δίνει έμφαση στη διατήρηση της συνέχειας και της ισορροπίας στη διαχείριση των θεμάτων της Προεδρίας.

Η κ. Χατζημανώλη ανέφερε ότι η Κύπρος προσβλέπει σε εποικοδομητική συνεργασία με όλα τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την προώθηση κοινών στόχων και την αντιμετώπιση των προκλήσεων του ναυτιλιακού κλάδου τους επόμενους μήνες.

