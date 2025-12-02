Το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (ΚΝΕ) χαιρετίζει την επιτυχή επανεκλογή της Κύπρου στο Συμβούλιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), ένα αποτέλεσμα που χαρακτήρισε ως πολύ σημαντικό επίτευγμα για την κυπριακή ναυτιλία. Η επανεκλογή πραγματοποιήθηκε στη Γενική Συνέλευση του ΙΜΟ την Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2025, με τη χώρα να εξασφαλίζει την παρουσία της στο Συμβούλιο για τα επόμενα δύο χρόνια.

Το ΚΝΕ συγχαίρει το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, καθώς και τα μέλη της Κυπριακής Αντιπροσωπίας από το Υπουργείο Εξωτερικών και την Ύπατη Αρμοστεία Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη συμβολή τους στην επιτυχή έκβαση της διαδικασίας.

Η Κύπρος, μέλος του ΙΜΟ από το 1978 και του Συμβουλίου από το 1987, κατέγραψε φέτος άνοδο από την 12η στη 7η θέση ανάμεσα σε 26 υποψήφιες χώρες. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ένδειξη της εμπιστοσύνης της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας και της αναγνώρισης της Κύπρου ως ναυτιλιακού κόμβου διεθνούς κύρους.

Η επιτυχία αποκτά ξεχωριστή σημασία ενόψει της ανάληψης από την Κύπρο της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2026, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο της χώρας στα ναυτιλιακά ζητήματα.

Η Κύπρος θα συνεχίσει να συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση διεθνούς ναυτιλιακής πολιτικής, προωθώντας εναρμονισμένη προσέγγιση στους κανονισμούς, αντιμετωπίζοντας κοινές προκλήσεις και διασφαλίζοντας τα συμφέροντα της κυπριακής ναυτιλίας σε παγκόσμιο επίπεδο.