Η Κύπρος με μεγάλη επιτυχία επανεξελέγη στο Συμβούλιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) κατά την ψηφοφορία που διεξήχθη στο Λονδίνο, την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της 34ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού. Η Κύπρος ήταν υποψήφια για επανεκλογή ως ένα από τα 26 μέλη του Συμβουλίου της Κατηγορίας Γ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, σε μια δύσκολη εκλογική αναμέτρηση, η Κύπρος όχι μόνο επανεξελέγη, αλλά κατάφερε να αυξήσει σημαντικά τη στήριξη που έλαβε σε ψήφους από τα κράτη μέλη, σε σύγκριση με την προηγούμενη εκλογική διαδικασία. Συγκεκριμένα, η χώρα μας ανέβηκε από την 12η στην 7η θέση ανάμεσα σε 26 υποψήφιες χώρες, εξασφαλίζοντας περισσότερες ψήφους και επιβεβαιώνοντας την ισχυρή διεθνή της παρουσία.

«Η Κύπρος εξελέγη πρώτη φορά στο Συμβούλιο του ΔΝΟ το 1987. Από τότε, η χώρα μας διατηρεί συνεχή και ενεργή παρουσία στο Συμβούλιο, λόγω του σημαντικού έργου της, της ενεργούς συμμετοχής της στις διεθνείς ναυτιλιακές διαδικασίες και της εποικοδομητικής συμβολής της στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του κλάδου. Η συνεχής επανεκλογή της Κύπρου αποδεικνύει την εμπιστοσύνη των κρατών μελών στις ικανότητες και στην αξιοπιστία της χώρας μας», προστίθεται.

«Η επανεκλογή αυτή ενισχύει τη δυνατότητα της Κύπρου να συμμετέχει ενεργά στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων που επηρεάζουν τη διεθνή ναυτιλία, προβάλλοντας παράλληλα την Κύπρο ως σημαντικό διεθνή ναυτιλιακό κόμβο», καταλήγει το Υφυπουργείο.

Πιο συγκεκριμένα όλα τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Στην Πρώτη κατηγορία ( Α) που αφορά την παροχή διεθνών ναυτιλιακών υπηρεσιών και συγκροτείται από 10 μέλη εξελέγησαν: Κίνα, Ελλάδα, Ιταλία, Ιαπωνία, Λιβερία, Νορβηγία, Παναμάς, Δημοκρατία της Κορέας, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Στην Δεύτερη κατηγορία ( Β) που αφορά το διεθνές θαλάσσιο εμπόριο και συγκροτείται επίσης από 10 μέλη, εξελέγησαν: Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ινδία, Κάτω Χώρες, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Στην Τρίτη (Γ) κατηγορία που αφορά ειδικά συμφέροντα στη ναυτιλία και τη ναυσιπλοΐα, και συγκροτείται από 20 μέλη εξελέγησαν: Μπαχάμες, Βέλγιο, Χιλή, Κύπρος, Αίγυπτος, Φινλανδία, Ινδονησία, Τζαμάικα, Μαλαισία, Μάλτα, Μεξικό, Μαρόκο, Νιγηρία, Περού, Φιλιππίνες, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Σιγκαπούρη, Νότια Αφρική και Τουρκία.

Αναλυτικότερα στην κατηγορία αυτή τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: Σιγκαπούρη 149, Σαουδική Αραβία 142, Βέλγιο 141, Τουρκία 139, Ινδονησία 138, Κατάρ 137, Κύπρος 136, Φιλιππίνες 136, Μάλτα 133, Αίγυπτος 132, Μαρόκο 130, Τζαμάικα 129, Μαλαισία 129, Περού 127, Χιλή 126, Μεξικό 126, Μπαχάμες 125, Φινλανδία 118, Νότια Αφρική 117, Νιγηρία 116.

Το νέο Συμβούλιο του IMO θα συγκροτηθεί σε σώμα κατά την 136η Σύνοδό του στις 4 Δεκεμβρίου, οπότε θα εκλεγούν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος για τη νέα διετία.

Χαιρετίζει το ΥΠΕΞ

Το Υπουργείο Εξωτερικών καλωσορίζει την επανεκλογή της Κύπρου στο Συμβούλιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) για την περίοδο 2026-27 με 136 ψήφους, και έλαβε την έβδομη θέση, σε σύγκριση με την δωδέκατη που είχε λάβει όταν εκλεγηκε το 2023.

Οι εκλογές, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίωνση, «πραγματοποιήθηκαν σήμερα (28/11/2025) στην έδρα του Οργανισμού στο Λονδίνο, κατά τη διάρκεια της 34ης Γενικής Συνέλευσης του ΔΝΟ. Μέσα από την κοινή προσπάθεια και εξαιρετική συνεργασία του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, η Κύπρος πέτυχε να διατηρήσει τη θέση της στο Συμβούλιο του ΔΝΟ, στο οποίο εκλέγεται ανελλιπώς από το 1987».

Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει θερμές ευχαριστίες σε όσους συνέβαλαν σε μια ακόμη επιτυχία της Κύπρου στην πολυμέρεια και ιδιαίτερα σε ένα τομέα νευραλγικής σημασίας για την κυπριακή οικονομία όπως η Ναυτιλία.