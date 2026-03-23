Η τιμή του πετρελαίου κινήθηκε κοντά στα υψηλότερα επίπεδα από τα μέσα του 2022, μετά το 48ωρο τελεσίγραφο του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και τις προειδοποιήσεις της Τεχεράνης για αντίποινα σε ενεργειακές υποδομές.

Το Brent κατέγραψε άνοδο 0,66% κοντά στα 113 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate ενισχύθηκε κατά 1,66%, πλησιάζοντας τα 100 δολάρια. Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν πρέπει να ανοίξει πλήρως τα Στενά εντός 48 ωρών, απειλώντας διαφορετικά με πλήγματα σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα στοχεύσει βασικές υποδομές σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, εάν η Ουάσιγκτον προχωρήσει σε νέα κλιμάκωση.

Από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, το Brent έχει ενισχυθεί πάνω από 50%, καθώς η σύγκρουση δεν εμφανίζει σημάδια αποκλιμάκωσης. Οι ανησυχίες για νέο κύμα πληθωρισμού προκαλούν αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, από τις πρώτες ύλες έως τις μετοχές και τα ομόλογα.

Σύμφωνα με το κείμενο, η αβεβαιότητα επιτείνεται και από τα αντικρουόμενα μηνύματα της αμερικανικής πλευράς. Λίγο πριν από το τελεσίγραφο για τα Στενά του Ορμούζ, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι εξετάζει ακόμη και ενδεχόμενο περιορισμού της στρατιωτικής εκστρατείας των ΗΠΑ, ενισχύοντας τη μεταβλητότητα και την επιφυλακτικότητα των επενδυτών.

Ο πόλεμος εισέρχεται πλέον στην τέταρτη εβδομάδα, έχοντας επηρεάσει περισσότερες από δώδεκα χώρες. Το σχεδόν πλήρες κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες αρτηρίες του παγκόσμιου εμπορίου ενέργειας, έχει εξελιχθεί σε βασικό σημείο έντασης. Οι ιρανικές αρχές εμφανίζονται ολοένα πιο απρόθυμες να συζητήσουν την επαναλειτουργία του περάσματος, καθώς η προτεραιότητά τους παραμένει η επιβίωση του καθεστώτος.

Η Goldman Sachs αναθεώρησε ανοδικά την πρόβλεψή της για το Brent το 2026, τοποθετώντας το στα 85 δολάρια το βαρέλι από 77 δολάρια προηγουμένως. Όπως επισημαίνει, οι ροές μέσω του Ορμούζ αναμένεται πλέον να περιοριστούν στο 5% των φυσιολογικών επιπέδων για έξι εβδομάδες, πριν ακολουθήσει σταδιακή ανάκαμψη.

Ο Ρόρι Τζόνστον της Commodity Context Corp. εκτίμησε ότι, με το τελεσίγραφο των 48 ωρών, ο Τραμπ έχει περιορίσει τα περιθώρια ελιγμών του, σημειώνοντας ότι είναι εξαιρετικά απίθανο η Τεχεράνη να αποδεχθεί τους όρους του υπό την απειλή επίθεσης και ότι το Ιράν εμφανίζεται τόσο ικανό όσο και πρόθυμο να απαντήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση.

Με τη ναυτιλιακή κίνηση μέσω του Ορμούζ να έχει ουσιαστικά παραλύσει, με εξαίρεση ορισμένες μεταφορές που έχουν εγκριθεί από την Τεχεράνη, οι παραγωγοί αργού του Περσικού Κόλπου είτε δεσμεύουν εκατομμύρια βαρέλια αποθεμάτων είτε αναζητούν περιορισμένες εναλλακτικές διαδρομές. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας έχει ήδη προειδοποιήσει ότι η αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία της, παρά την αποδέσμευση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης.

Σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η άνοδος των τιμών, οι ΗΠΑ επέτρεψαν την πώληση ιρανικού πετρελαίου που βρίσκεται ήδη φορτωμένο σε δεξαμενόπλοια έως τις 19 Απριλίου. Η απόφαση αυτή ακολούθησε προηγούμενες κινήσεις χαλάρωσης περιορισμών σε ρωσικό πετρέλαιο που παρέμενε εγκλωβισμένο σε τάνκερ.

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ συνέχισε τις επιθέσεις του στο Ιράν τη Δευτέρα, μετά την εκτόξευση πυραύλων και drones από την Ισλαμική Δημοκρατία εναντίον στόχων στην ευρύτερη περιοχή την προηγούμενη ημέρα. Η σύγκρουση έχει εισέλθει στην 24η ημέρα, διατηρώντας την ένταση στην αγορά ενέργειας και ενισχύοντας τις ανησυχίες για νέα επιβάρυνση της παγκόσμιας οικονομίας.