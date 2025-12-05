Τάση διαμόρφωσης ευρύτερης συναίνεσης για αύξηση του αφορολόγητου και διεύρυνση των φορολογικών εκπτώσεων καταγράφεται στη Βουλή, μετά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, όπου συνεχίστηκε η εξέταση της φορολογικής μεταρρύθμισης. Βουλευτές από ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ και ΑΚΕΛ κατέθεσαν συγκεκριμένες εισηγήσεις ενόψει της τελικής διαμόρφωσης των νομοσχεδίων.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής και Αναπληρώτρια Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, δήλωσε ότι η Βουλή πλησιάζει στην ολοκλήρωση της δύσκολης διαδικασίας, σημειώνοντας ότι η κοινωνία «αναμένει και χρειάζεται αυτή τη μεταρρύθμιση» λόγω των αυξημένων πιέσεων στα νοικοκυριά. Η ίδια υπογράμμισε πως, σύμφωνα με την οικονομική ανάλυση του ΔΗΚΟ, υπάρχει ασφαλές δημοσιονομικό περιθώριο για ουσιαστικές φορολογικές ελαφρύνσεις.

Η κ. Ερωτοκρίτου ανέφερε ότι το αφορολόγητο των €20.500 μπορεί να αυξηθεί, με αποτέλεσμα να διευρυνθεί σημαντικά ο αριθμός των δικαιούχων. Επεσήμανε επίσης ότι οι σημερινές εκπτώσεις €1.000 για τέκνα και εξαρτώμενα πρόσωπα μπορούν να ενισχυθούν, καθώς και οι απαλλαγές των €1.500 για τόκους στεγαστικών δανείων και ενοίκιο, προσφέροντας πρόσθετη στήριξη στα νοικοκυριά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον περί Χαρτοσήμων νόμο, τον οποίο χαρακτήρισε «αναχρονιστικό» και δήλωσε ότι το ΔΗΚΟ εισηγείται την κατάργησή του, με στόχο ένα σύγχρονο φορολογικό σύστημα απαλλαγμένο από παρωχημένες στρεβλώσεις.

Απαντώντας σε ερώτηση, η κ. Ερωτοκρίτου δεν προσδιόρισε το ύψος της πιθανής αύξησης του αφορολόγητου, ωστόσο τόνισε ότι ο στόχος είναι να επιτευχθεί «το μέγιστο δυνατό, με ασφάλεια», για να ωφεληθούν οι οικογένειες, οι μισθωτοί και τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Από την πλευρά του ΑΚΕΛ, ο βουλευτής Ανδρέας Καυκαλιάς εξέφρασε τη θέση ότι η κυβερνητική πρόταση «δεν είναι κοινωνικά δίκαιη», καθώς –όπως είπε– αφήνει εκτός τα χαμηλά εισοδήματα και ευνοεί τις υψηλότερες κλίμακες. Το ΑΚΕΛ υπενθύμισε τις θέσεις του για φορολόγηση μεγάλης ακίνητης ιδιοκτησίας, μείωση ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα και στα βασικά είδη, καθώς και φορολόγηση υπερκερδών τραπεζών και ενεργειακών εταιρειών. Το κόμμα ετοιμάζει τροπολογίες, περιλαμβανομένης της αύξησης του αφορολόγητου στις €22.500, της τιμαριθμοποίησης κλιμάκων και της προστασίας των ταμείων προνοίας.

Από πλευράς ΔΗΠΑ, ο βουλευτής Αλέκος Τρυφωνίδης ανέφερε ότι το κόμμα έχει καταθέσει τις τροπολογίες του στο Υπουργείο Οικονομικών, επιδιώκοντας μια φορολογική μεταρρύθμιση που θα είναι «δικαιότερη και πιο αποτελεσματική». Μεταξύ των εισηγήσεων είναι η αύξηση του αφορολόγητου στις €21.500, η πίστωση για ευάλωτες ομάδες, η τιμαριθμοποίηση των κλιμάκων, η ενίσχυση των εκπτώσεων για τέκνα και φοιτητές, η στήριξη μονογονεϊκών οικογενειών και η αύξηση της έκπτωσης για τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας.

Ο κ. Τρυφωνίδης τόνισε ότι οι εισηγήσεις της ΔΗΠΑ βρίσκονται εντός του δημοσιονομικού περιθωρίου του 2026, αφήνοντας χώρο για περαιτέρω στήριξη ευάλωτων ομάδων, ενώ υπογράμμισε τη σημασία αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.

Η κατ’ άρθρον συζήτηση της φορολογικής μεταρρύθμισης θα συνεχιστεί τη Δευτέρα, με τα κόμματα να προετοιμάζουν τις τελικές τους παρεμβάσεις ενόψει της ψήφισης.

Οι τροπολογίες του ΔΗΣΥ

Η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, ανέφερε σε απογευματινές της δηλώσεις ότι οι βασικοί στόχοι της φορολογικής μεταρρύθμισης, όπως τους θέτει το κόμμα της, αφορούν την ενίσχυση των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, τη στήριξη των οικογενειών με παιδιά και φοιτητές και τη διατήρηση ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Σημείωσε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα καταθέσει σειρά τροπολογιών, οι οποίες θα προβλέπουν την αύξηση του αφορολόγητου εισοδήματος, τη διαφοροποίηση των φορολογικών κλιμάκων προς όφελος όσων βρίσκονται στο 20% και 25%, την αύξηση της έκπτωσης για τέκνα και φοιτητές, την αναπροσαρμογή των εισοδηματικών κριτηρίων ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων, την κατάργηση του τέλους χαρτοσήμου και τη μείωση του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών.

Ανέφερε ακόμη ότι θα υποβληθούν τροπολογίες που θα απλοποιούν και θα διευκρινίζουν πρόνοιες της μεταρρύθμισης, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργούν αμφιβολίες ή παρερμηνείες. Σύμφωνα με την ίδια, οι προτάσεις θα εξειδικευθούν περαιτέρω και θα τεθούν προς συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, ενώ θα συνοδεύονται από πλήρη κοστολόγηση εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων του κράτους, ώστε να μην διακινδυνευτεί η οικονομική σταθερότητα.

Διευκρίνισε ότι το κόμμα της θα καταψηφίσει τροπολογίες που υπερβαίνουν το δημοσιονομικό περιθώριο και δεν θα στηρίξει οποιαδήποτε νέα φορολογία. Παράλληλα, επεσήμανε ότι στις δικές τους προτάσεις, καθώς και στην κοστολόγησή τους, θα συνεχίσει να περιλαμβάνεται το αίτημα προς την κυβέρνηση για αύξηση του επιδόματος τέκνου και της φοιτητικής χορηγίας, καθώς και για πρόσθετη στήριξη προς συνταξιούχους, άτομα με αναπηρίες και άλλες ευάλωτες ομάδες, με έμφαση στα χαμηλότερα εισοδήματα.

Τέλος, κάλεσε την κυβέρνηση να επενδύσει περισσότερο στην ψηφιοποίηση, ώστε να περιοριστούν οι προσλήψεις και οι ανελαστικές δαπάνες, δημιουργώντας έτσι μεγαλύτερα περιθώρια στήριξης της οικονομίας και των πολιτών.

