Με την ανάδειξη της νέας ηγεσίας για την επόμενη τετραετία ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου οι εργασίες του 29ου Παγκύπριου Συνεδρίου της ΠΕΟ. Το νέο Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, αποτελούμενο από 127 μέλη, επανεξέλεξε στη θέση της Γενικής Γραμματέα τη Σωτηρούλα Χαραλάμπους στην πρώτη του συνεδρία.

Στο νέο Γενικό Συμβούλιο συμμετέχουν, με αλφαβητική σειρά, συνδικαλιστικά στελέχη από όλους τους κλάδους, ενώ εξ οφίτσιο μέλη είναι οι Γενικοί Γραμματείς των κλαδικών οργανώσεων και οι Γραμματείς των Τοπικών Συμβουλίων της ΠΕΟ σε όλες τις επαρχίες, επιβεβαιώνοντας την οργανωτική διάρθρωση της Ομοσπονδίας σε παγκύπρια βάση.

Κατά το κλείσιμο των εργασιών του συνεδρίου, η κ. Χαραλάμπους τόνισε ότι το συνέδριο υπήρξε μια «ζωντανή, δημιουργική διαδικασία» απολογισμού, κριτικής και αυτοκριτικής, αλλά και σύνθεσης στόχων και επιδιώξεων του κινήματος. Όπως ανέφερε, η διαδικασία δεν αποτελεί τυπική καταστατική υποχρέωση, αλλά ουσιαστικό σταθμό στη συλλογική πορεία της ΠΕΟ.

Η Γενική Γραμματέας υπογράμμισε τον ταξικό και διεθνιστικό χαρακτήρα της ΠΕΟ, ως οργάνωση των εργαζομένων για τους εργαζόμενους, επισημαίνοντας τη συμπόρευση με το παγκόσμιο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας (ΠΣΟ). Αναφέρθηκε σε ευθύνες απέναντι στις νέες γενιές για αγώνα ενάντια στους εξοπλισμούς, στη στρατιωτικοποίηση, στον εκφασισμό της κοινωνίας και στους πολέμους των ιμπεριαλιστών, με αιχμή τη διεθνιστική αλληλεγγύη.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη ενίσχυσης των δράσεων αλληλεγγύης προς τους εργαζόμενους σε κάθε χώρα και προς τους λαούς που αγωνίζονται για ελευθερία, δημοκρατία και αξιοπρεπή ζωή, σημειώνοντας ότι η ταξική συνείδηση δεν επιτρέπει σιωπή απέναντι στις αδικίες. Αυτό, όπως είπε, «κάνει τη διαφορά του να είσαι μέλος της ΠΕΟ».

Παράλληλα, το συνέδριο επαναβεβαίωσε ως κεντρικό πυλώνα δράσης τον αγώνα για λύση και επανένωση της Κύπρου, ως αναγκαία προϋπόθεση για την προοπτική των εργαζομένων ελληνοκυπρίων, τουρκοκυπρίων, αρμενίων, μαρωνιτών και λατίνων. Η ΠΕΟ, όπως τονίστηκε, δεν συμβιβάζεται με το στάτους κβο και προτάσσει την εντατικοποίηση των κοινών δράσεων με τις τουρκοκυπριακές συνδικαλιστικές οργανώσεις, ώστε να εκφράζεται έμπρακτα η κοινή βούληση για λύση.

Βασικοί διεκδικητικοί στόχοι της επόμενης περιόδου

Το συνέδριο κατέληξε σε σαφές πλαίσιο διεκδικήσεων για την επόμενη περίοδο, με έμφαση:

Στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων

Στην υπεράσπιση και ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

Στην αντιμετώπιση της απορρύθμισης της εργασίας και των κοινωνικών ανισοτήτων

Μεταξύ άλλων, η ΠΕΟ θέτει ως προτεραιότητες:

Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, με έμφαση στους χαμηλά αμειβόμενους και στους μισθούς πρόσληψης, ώστε οι κατώτατοι μισθοί στις συλλογικές συμβάσεις να βρίσκονται αισθητά πάνω από τον νόμιμο κατώτατο μισθό. Προτεραιότητα αποτελεί επίσης η βελτίωση των Ταμείων Προνοίας και Ευημερίας και η ενσωμάτωση πολιτικών ίσης μεταχείρισης και στήριξης των εργαζομένων γυναικών στις συλλογικές συμβάσεις. Εντατικοποίηση του αγώνα ενάντια στις πολιτικές απορρύθμισης της αγοράς εργασίας, στην προώθηση ευέλικτων μορφών απασχόλησης και στη μη εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Η ΠΕΟ θέτει ως στόχο την επανεπιβεβαίωση των συλλογικών συμβάσεων ως βασικού πλαισίου καθορισμού μισθών και όρων εργασίας, σημειώνοντας την ανάγκη για δυναμική αντίδραση στις παραβιάσεις και για αντίσταση στην πρακτική των προσωπικών συμβολαίων. Ενίσχυση της δράσης για τους μετανάστες εργαζόμενους, με αιτήματα προς το Υπουργείο Εργασίας για τερματισμό της παραχώρησης αδειών σε εργοδότες που δεν εφαρμόζουν συλλογικές συμβάσεις. Σε συνεργασία με ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, έχουν ετοιμαστεί πρότυπες συλλογικές συμβάσεις για τους κλάδους που απασχολούν εργαζομένους από τρίτες χώρες, οι οποίες –όπως τονίστηκε– πρέπει να αποτελούν τη βάση για εγκρίσεις απασχόλησης. Εργασία με δικαιώματα και με Ασφάλεια και Υγεία, με την ΠΕΟ να αναγνωρίζει ότι χρειάζεται περισσότερη δράση στον τομέα της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, ώστε να στηριχθούν εργαζόμενοι που βιώνουν φόβο και ανασφάλεια να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων που συσσωρεύτηκαν τα τελευταία χρόνια, μέσω ουσιαστικής ενίσχυσης της κοινωνικής πολιτικής σε βασικούς τομείς όπως παιδεία, υγεία και στέγη, αλλά και μέσω μιας δίκαιης φορολογικής μεταρρύθμισης. Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση με έμφαση στην αντιμετώπιση των χαμηλών συντάξεων και του πέναλτι 12%, στη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης και στην επίλυση του χρέους του κράτους προς τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Στόχος είναι μεταρρύθμιση που διατηρεί και επεκτείνει τον κοινωνικό χαρακτήρα των Ταμείων Προνοίας.

Οργανωτική ενίσχυση και σχέση με τους εργαζόμενους

Η Γενική Γραμματέας τόνισε ότι η ενίσχυση της οργανωτικής σύνδεσης της ΠΕΟ με τους εργαζομένους αποτελεί κεντρικό κριτήριο επιτυχίας των διεκδικήσεων. Έκανε λόγο για ανάγκη:

Περιορισμού των ανοργάνωτων χώρων εργασίας με εντατικοποίηση της οργανωτικής δουλειάς

με εντατικοποίηση της οργανωτικής δουλειάς Εκλογής τοπικών επιτροπών στους χώρους δουλειάς ως κανόνα

στους χώρους δουλειάς ως κανόνα Δημιουργίας και ενίσχυσης κλαδικών επιτροπών με ουσιαστικό ρόλο

με ουσιαστικό ρόλο Ανάπτυξης επαφής και δράσης σε χώρους κατοικίας των εργαζομένων

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στα Ταμεία Ευημερίας ως εργαλείο σύνδεσης των μελών με την οργάνωση, με στόχο την ενίσχυση παροχών σε ζητήματα όπως φροντίδα παιδιών, φύλαξη μετά το σχολείο, ανάπαυση και πολιτιστική συμμετοχή της εργατικής οικογένειας.

Κλείνοντας, η κ. Χαραλάμπους ανέφερε ότι η ΠΕΟ φεύγει από το συνέδριο με «ξεκάθαρους στόχους», που συνδέουν το παρελθόν με το μέλλον: να παραμείνει η οργάνωση που με τους αγώνες της βελτιώνει τη ζωή της εργατικής τάξης, συνδέοντας τον αγώνα για εργασία με αξιοπρέπεια και δικαιώματα με τον ευρύτερο αγώνα για ένα πιο δίκαιο κοινωνικό σύστημα.