Εν μέσω σοβαρών διαρθρωτικών αλλαγών και διαβουλεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε οικονομία, ενέργεια και εργασιακά, αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγές στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αλλάζοντας βασικούς του συνεργάτες σε καίρια πόστα, ο κ. Χριστοδουλίδης ενδεχομένως να θέλει να δώσει νέα ώθηση σε ζητήματα τα οποία θα πρέπει να ολοκληρωθούν.

Ακλόνητος στη θέση του υπουργού Οικονομικών παρέμεινε ο Μάκης Κεραυνός, συνεχίζοντας την προσπάθεια ολοκλήρωσης της φορολογικής μεταρρύθμισης, έργο το οποίο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα της νυν διακυβέρνησης. Δεν συνέβη το ίδιο με τους άλλους δυο βασικούς συνεργάτες του Προέδρου, οι οποίοι επίσης χειρίζονταν κρίσιμα ζητήματα. Το πηδάλιο στα ενεργειακά περνά στα χέρια του μέχρι πρότινος υπουργού Υγείας Μιχάλη Δαμιανού, ενώ στη θέση του Γιάννη Παναγιώτου στο Υπουργείο Εργασίας θα βρίσκεται πλέον ο μέχρι πρότινος βουλευτής της ΔΗΠΑ Μαρίνος Μουσιούττας.

Αναλυτικότερα, το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας αναλαμβάνει ο Μιχάλης Δαμιανός, μέχρι πρότινος Υπουργός Υγείας στη θέση του Γιώργου Παπαναστασίου. Όπως γίνεται αντιληπτό, το εν λόγω Υπουργείο έχει αναβαθμιστεί σημαντικά μετά την ανακάλυψη των υδρογονανθράκων και της διενέργειας γεωτρήσεων, της οριοθέτησης ΑΟΖ, του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας, του Τερματικού στο Βασιλικό, της μετάβασης στην πράσινη ενέργεια και της επέκτασης των ΑΠΕ, του κόστους του ρεύματος και άλλων σημαντικών θεμάτων.

Υπουργείο Ενέργειας

Εν μέσω λοιπόν σοβαρών εξελίξεων, ο ΠτΔ προχώρησε στην αντικατάσταση του υπουργού Ενέργειας, τοποθετώντας ωστόσο στην κρίσιμη αυτή καρέκλα ένα άλλο μέλος του Υπουργικού, το οποίο προφανώς έχει εικόνα των εξελίξεων. Ο κ. Δαμιανός προφανώς θα κληθεί να διαχειριστεί τα ζητήματα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και αυτά που αναμένεται να απασχολήσουν στο μέλλον. Σε ποιο στάδιο είναι λοιπόν τα μεγάλα ενεργειακά θέματα;

GSI: Η κυπριακή Κυβέρνηση παραμένει δεσμευμένη στην απόφαση που έλαβαν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης τον περασμένο μήνα για πραγματοποίηση επικαιροποίησης τεχνικο-οικονομικών δεδομένων του έργου, πριν τα επόμενα βήματα. Ο Έλληνας Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, έκανε λόγο πρόσφατα για αμερικανικό επενδυτικό ενδιαφέρον με στόχο τη συμμετοχή στο έργο του GSI. Πρόσθετα, το Γενικό Λογιστήριο ζήτησε να αναγνωριστεί δημοσιονομικός κίνδυνος για το GSI όσον αφορά στην περίοδο 2026–2028, με πρόβλεψη €25 εκ. ετησίως από το 2026. Τερματικό Βασιλικού: Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία όσον αφορά στο αίτημα της CINEA, του χρηματοπιστωτικού οργανισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για επιστροφή 67 εκατ. ευρώ που δόθηκαν ως χορηγία για το τερματικό υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Βασιλικό. Άνοιγμα αγοράς ηλεκτρισμού: Το άνοιγμα της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού την 1η Οκτωβρίου 2025 σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας εποχής. «Με τη μεταρρύθμιση αυτή, η Κύπρος θα στηρίξει την οικονομία της «σε υγιή θεμέλια», ενώ οι πολίτες θα απολαμβάνουν δικαιότερες τιμές», ανέφερε πρόσφατα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Συμφωνία Κύπρου – Λιβάνου: Η επικύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Λιβάνου για την οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, η οποία υπογράφηκε στη Βηρυτό στις 26 Ιανουαρίου 2025 άνοιξε νέους ορίζοντες για τη περαιτέρω συνεργασία των δύο χωρών και απαιτείται συστηματική εργασία και προσπάθεια, για την διασφάλιση των συμφερόντων των δυο χωρών.

Υπουργείο Εργασίας

Εν μέσω της διαβούλευσης για την αναθεώρηση του Κατώτατου Μισθού, θα αναλάβει τα νέα του καθήκοντα ο νέος υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας, αντικαθιστώντας τον Γιάννη Παναγιώτου. Μπορεί η τελική απόφαση να επαφίεται στο Υπουργικό Συμβούλιο, ωστόσο ο διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους αποτελεί βασικό κομμάτι της όλης διαδικασίας και οι θέσεις εργοδοτών και συντεχνιών είθισται ως ένα βαθμό να λαμβάνονται υπόψη πριν από την τελική απόφαση. Μεταρρύθμιση συνταξιοδοτικού: Ένα από τα μεγάλα κεφάλαια τα οποία θα πρέπει να φέρει σε πέρας η νυν διακυβέρνηση είναι και αυτό της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος. Ένα έργο πολυεπίπεδο και ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς αφορά όλο τον πληθυσμό της χώρας. Υφιστάμενους και μελλοντικούς συνταξιούχους. Ήδη θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει η σχετική διαβούλευση, ωστόσο οι διαφωνίες για την ΑΤΑ και ο διάλογος που τράβηξε επί μακρόν, καθυστέρησε τα υπόλοιπα ζητήματα. Συλλογικές συμβάσεις: Βάση της σύστασης της ΕΕ, αλλά και της θέλησης της κυβερνητικής πλευράς, πρόκειται σύντομα να ανοίξει το κεφάλαιο της επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων, δεδομένου ότι έχει εκφρασθεί η πρόθεση από πλευράς Υπουργείου Εργασίας, να τεθεί όρος, όπως σε δημόσιες προσφορές, να λαμβάνουν μέρος εταιρείες που τηρούν συλλογικές συμβάσεις. Ξένοι εργαζόμενοι: Λιανεμπόριο, οικοδομική βιομηχανία, ξενοδοχειακός κλάδος και ορισμένοι άλλοι σε μικρότερο βαθμό, τονίζουν κατά καιρούς το ζήτημα της έλλειψης εργατικού δυναμικού. Από την άλλη, οι συντεχνίες υποστηρίζουν ότι αριθμός εργοδοτών προσλαμβάνουν ξένους εργάτες, χωρίς να τηρούνται οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί. Όπως γίνεται αντιληπτό, σύντομα θα ανοίξει εκ νέου και το συγκεκριμένο θέμα, για το οποίο οι δυο πλευρές, εργοδότες και συντεχνίες έχουν έντονες απόψεις.