Με BMW και ΚIA θα κυκλοφορούν αξιωματούχοι και άλλοι που έχουν δικαίωμα για χρήση κρατικού αυτοκινήτου, αφού οι σχετικοί νέοι διαγωνισμοί έχουν ολοκληρωθεί και αναμένεται τις επόμενες ημέρες, εάν δεν υπάρξει προσφυγή, να υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις.

Ουσιαστικά ο κρατικός στόλος θα ενισχυθεί με ακόμη 132 οχήματα, τα οποία είναι ηλεκτρικά και έρχονται να προστεθούν στα 24 αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα μάρκας Hyundai που αγοράστηκαν το προηγούμενο διάστημα και παραχωρήθηκαν τον Ιούνιο του 2025 σε κρατικούς αξιωματούχους.

Επτά επιπλέον ηλεκτρικά για αξιωματούχους

Ειδικότερα, ο διαγωνισμός για επτά ηλεκτρικά οχήματα έχει ολοκληρωθεί και τώρα αναμένεται το κατά πόσον θα υπάρξει οποιαδήποτε προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών που εκπνέει στις 18 Δεκεμβρίου 2025, ώστε να υπογραφούν τα συμβόλαια. Πρόκειται για επτά αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα μάρκας BMW, μοντέλου i4 eDrive40. Η προσφορά ανέρχεται σε €290.143 + ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης για πέντε χρόνια.

125 για ΕΟΑ και Τμήματα του Δημοσίου

Ο δεύτερος διαγωνισμός που ολοκληρώθηκε, με τη σύμβαση να αναμένεται πως θα υπογραφεί μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, αφορά 125 αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα μάρκας KIA και μοντέλου EV3. Η αξία της σύμβασης ανέρχεται σε €3.692.500, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης για πέντε χρόνια. Βάσει χρονοδιαγραμμάτων τα εν λόγω αυτοκίνητα αναμένεται να παραληφθούν το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Τα 85 από τα 125 αυτοκίνητα θα διατεθούν για τις ανάγκες τις τοπικής αυτοδιοίκησης και των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, ενώ τα υπόλοιπα θα διατεθούν σε Τμήματα και Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα.

Ήδη με 24 ηλεκτρικά υπουργοί και άλλοι αξιωματούχοι

Υπενθυμίζεται πως τον Ιούνιο του 2025 CTC Automotive είχε παραδώσει τα πρώτα 24 ηλεκτρικά αυτοκίνητα για χρήση από κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Τα αυτοκίνητα ήταν μάρκας Hyundai, μοντέλο Ioniq 6, με δαπάνη που ξεπέρασε τα 1,2 εκατομμύρια ευρώ.

Συνεχίζουμε τις προσπάθειες για μείωση των ρύπων

Ο Υπουργός Μεταφορών, Αλέξης Βαφεάδης σχολίασε στον «Φ» πως το κράτος, μετά την αγορά των πρώτων 24 ηλεκτρικών αυτοκινήτων, συνεχίζει τις προσπάθειες εξηλεκτρισμού του κυβερνητικού στόλου, επεκτείνοντας αυτή τη δράση για να καλυφθούν και ανάγκες των Δήμων και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η προσπάθεια, όπως συμπλήρωσε, είναι να μειωθούν οι ρύποι και να προστατευθεί το περιβάλλον.

Τα χαρακτηριστικά τους

Το BMW i4 eDrive40 είναι ηλεκτρικό Gran Coupé με μπαταρία 81 kWh και αυτονομία 492–590 χιλιομέτρων (WLTP). Η κατανάλωση ενέργειας κυμαίνεται μεταξύ 16,1 και 19,1 kWh/100 km. Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 340 ίππους και επιτρέπει επιτάχυνση 0–100 km/h σε περίπου 5,6 δευτερόλεπτα. Το μοντέλο διαθέτει πίσω κίνηση, αεροδυναμικό σχεδιασμό και εσωτερικό με σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης και infotainment, για καθημερινή και ταξιδιωτική χρήση.

To KIA EV3 είναι αμιγώς ηλεκτρικό compact SUV, διαθέσιμο με μπαταρία 58,3 kWh ή 81,4 kWh, προσφέροντας αυτονομία 436 έως περίπου 600 χιλιομέτρων (WLTP). Η κατανάλωση ενέργειας κυμαίνεται ανάλογα με την έκδοση, ενώ ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 204 ίππους και ροπή 283 Nm, με επιτάχυνση 0–100 km/h σε περίπου 7,5 δευτερόλεπτα. Το μοντέλο διαθέτει εμπρόσθια κίνηση, αεροδυναμικό σχεδιασμό και σύγχρονο, πρακτικό εσωτερικό κατάλληλο για καθημερινή χρήση.

Το Hyundai Ioniq 6 είναι αμιγώς ηλεκτρικό sedan, εξοπλισμένο με μπαταρία 53 kWh ή 77,4 kWh, προσφέροντας αυτονομία από περίπου 429 έως και 614 χιλιόμετρα (WLTP), ανάλογα με την έκδοση. Η κατανάλωση ενέργειας διαφέρει μεταξύ των διαμορφώσεων, ενώ ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει από 151 έως 325 ίππους, με τη ροπή να φτάνει έως τα 605 Nm στις τετρακίνητες εκδόσεις.