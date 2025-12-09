Την ανέγερση περίπου 500 οικιστικών μονάδων σε τέσσερις επαρχίες, συνολικής δαπάνης €70 εκατ., ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Οι μονάδες θα κατασκευαστούν σε κρατική γη αξίας €7 εκατ., σε τεμάχια που έχουν υποδειχθεί από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, σε περιοχές της Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου.

Οι νέες κατοικίες θα παραχωρούνται με προσιτό ενοίκιο σε οικογένειες και μονήρη άτομα, με έμφαση στη Νέα Γενιά, στο πλαίσιο των στεγαστικών σχεδίων που παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Η ανέγερση θα γίνει μέσω πλειοδοτικού διαγωνισμού με τη μέθοδο Design and Build, ενώ η κυριότητα θα παραμείνει στο κράτος. Στη διαχείριση των μονάδων θα αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η στεγαστική πολιτική αποτελεί κορυφαία κυβερνητική προτεραιότητα, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε επενδύσεις άνω των €300 εκατ. την τελευταία τριετία. Τόνισε ότι η δαπάνη για στέγαση «είναι επένδυση» που προσφέρει ολιστικές λύσεις για εκατοντάδες νοικοκυριά.

Νέο Σχέδιο Ανέγερσης Μονάδων Συλλογικής Διαμονής

Ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου ανακοίνωσε νέο στεγαστικό σχέδιο για Μονάδες Συλλογικής Διαμονής, στοχευμένο σε εργαζομένους στους τομείς βιομηχανίας, τουρισμού και εμπορίου. Το σχέδιο προβλέπει δημιουργία εξειδικευμένων χώρων διαμονής με μειωμένο εμβαδόν, λιγότερους χώρους στάθμευσης και περιορισμένους κοινόχρηστους χώρους.

Στόχος είναι η στέγαση εποχικών και άλλων εργαζομένων, η βελτίωση της λειτουργίας των παραγωγικών κλάδων και η σταδιακή εξισορρόπηση της αγοράς εργασίας και κατοικίας, συμβάλλοντας σε αποσυμπίεση των τιμών.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η στεγαστική πολιτική στηρίζεται σε δύο άξονες: αύξηση οικιστικού αποθέματος και ενίσχυση αγοραστικής δύναμης πολιτών, με προτεραιότητα την παραγωγή προσιτής κατοικίας και τη στήριξη χαμηλά και μεσαία αμειβόμενων πολιτών.