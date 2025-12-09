Το Κυπριακό κράτος προχωρά στην υπογραφή τριών νέων διακρατικών συμφωνιών με ευρωπαϊκό, αραβικό και ασιατικό κράτος, με στόχο την ενίσχυση των ξένων επενδύσεων και την περαιτέρω αναβάθμιση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Την ανακοίνωση έκανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ανάπτυξης Ακινήτων, όπου παρουσίασε τις μεταρρυθμίσεις και τις νέες πολιτικές που υλοποιούνται για την απλοποίηση των αδειοδοτήσεων, την προώθηση της προσιτής στέγασης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση υλοποιεί εκσυγχρονιστικές τομές με στόχο την απλοποίηση διαδικασιών, τη θέσπιση κινήτρων ανάπτυξης και την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων. Κεντρικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια έχει η επιτάχυνση της αδειοδότησης, με τον νέο μηχανισμό να μειώνει τον χρόνο εξέτασης αιτήσεων σε 40 ημέρες για χαμηλό ρίσκο και 80 ημέρες για μεσαίο ρίσκο, οδηγώντας ήδη σε 1.400 εγκρίσεις μονοκατοικιών και 260 πολυκατοικιών εντός προθεσμιών. Ο Πρόεδρος τόνισε ότι η νέα διαδικασία προσφέρει ταχύτητα, προβλεψιμότητα και διαφάνεια, επιτρέποντας στον κλάδο να παραμείνει ανθεκτικός και ανταγωνιστικός.

Στο κεφάλαιο της στέγασης, ο Πρόεδρος χαρακτήρισε την προσιτή κατοικία ως ύψιστη εθνική προτεραιότητα. Ανακοίνωσε την υλοποίηση δύο νέων πολιτικών:

Ανέγερση 500 προσιτών κατοικιών σε κρατική γη σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο , με συνολικό κόστος 70 εκατ. ευρώ , για διάθεση σε οικογένειες και άτομα με προσιτό ενοίκιο.

σε κρατική γη σε , με συνολικό κόστος , για διάθεση σε οικογένειες και άτομα με προσιτό ενοίκιο. Δημιουργία Μονάδων Συλλογικής Διαμονής για τη στέγαση εργαζομένων σε τομείς με αυξημένη ανάγκη, μέτρο που αναμένεται να συμβάλει στη σταθεροποίηση των ενοικίων.

Η κυβέρνηση, πρόσθεσε, θα αξιοποιήσει πλήρως το νέο ευρωπαϊκό σχέδιο προσιτής στέγης, το οποίο θα παρουσιαστεί επίσημα στις 16 Δεκεμβρίου από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ζήτημα αυτό θα τεθεί υψηλά στην ατζέντα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι η κυπριακή οικονομία παραμένει σε αναπτυξιακή πορεία παρά τις διεθνείς προκλήσεις, με αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον. Στο πλαίσιο αυτό, προανήγγειλε τις τρείς διακρατικές συμφωνίες, οι οποίες θα ενισχύσουν περαιτέρω τη θέση της Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού.

Παρουσίασε επίσης την έναρξη λειτουργίας του αναβαθμισμένου Κέντρου Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, που συγκεντρώνει αρμόδιες υπηρεσίες σε ενιαίο φορέα, παρέχοντας στοχευμένη καθοδήγηση, λιγότερη γραφειοκρατία και ταχύτερη εξυπηρέτηση στρατηγικών επενδύσεων. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά στη φορολογική μεταρρύθμιση, που αναμένεται να ψηφιστεί πριν το τέλος του έτους, δημιουργώντας ένα δικαιότερο και ευέλικτο φορολογικό πλαίσιο.

Σημαντικές αλλαγές προωθούνται και στη νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων, με στόχο τη διαφάνεια, τον ανταγωνισμό, την ταχύτερη υλοποίηση έργων και τη διασφάλιση της ποιότητας.

Ομιλία Συνδέσμου Ανάπτυξης Ακινήτων – Ο κλάδος ως μοχλός προόδου

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ανάπτυξης Ακινήτων, Γιάννης Μισιρλής, τόνισε ότι ο κλάδος παραμένει κινητήρια δύναμη της κυπριακής οικονομίας, παρά τις διεθνείς προκλήσεις. Υπογράμμισε την ανάγκη για στρατηγική αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, χαρακτηρίζοντας την προσιτή κατοικία ως τη μεγαλύτερη κοινωνική πρόκληση.

Ο κ. Μισιρλής σημείωσε την πρόοδο στην προσπάθεια θεσμοθέτησης του επαγγέλματος του Επιχειρηματία Ανάπτυξης Γης, πρωτοβουλία που στοχεύει σε διαφάνεια, λογοδοσία, προστασία αγοραστών και ενίσχυση της διεθνούς αξιοπιστίας της χώρας. Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της πράσινης μετάβασης, τονίζοντας ότι ο κλάδος είναι έτοιμος να ηγηθεί με επενδύσεις σε ΑΠΕ, τεχνολογίες ενεργειακής απόδοσης και έξυπνες λύσεις.

Κλείνοντας, ευχαρίστησε την κυβέρνηση για τη συνεργασία και δήλωσε ότι ο Σύνδεσμος θα συνεχίσει να στηρίζει την προσπάθεια για μια σύγχρονη, ανταγωνιστική Κύπρο, με ανάπτυξη που παράγει προοπτικές, ευκαιρίες και ανταγωνιστικότητα.