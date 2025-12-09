Η Βρετανική Ύπατη Αρμοστεία ανακοίνωσε την έναρξη κατασκευής του νέου της διπλωματικού συγκροτήματος στη Λευκωσία, προϋπολογισμού άνω των €40 εκατομμυρίων, σε έναν χώρο που στο παρελθόν αποτελούσε μέρος των Κεντρικών Φυλακών. Το έργο χαρακτηρίζεται ως το μεγαλύτερο εν εξελίξει διπλωματικό έργο του Ηνωμένου Βασιλείου παγκοσμίως, αποτελώντας σημαντική αναβάθμιση της βρετανικής παρουσίας στη χώρα.

Η κατασκευή ξεκίνησε τον Δεκέμβριο και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2028. Το νέο σύμπλεγμα θα είναι μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος, σε ευθυγράμμιση με τις κλιματικές δεσμεύσεις της Κύπρου και τις προσπάθειες για μείωση των εκπομπών. Θα περιλαμβάνει σύγχρονα γραφεία, εγκαταστάσεις ασφαλείας και κατοικία για τον Ύπατο Αρμοστή.

Κύριος ανάδοχος του έργου είναι η κυπριακή εταιρεία Atlas Pantou, η οποία αναλαμβάνει την ανάπτυξη του νέου διπλωματικού συγκροτήματος.

Ο Βρετανός Ύπατος Αρμοστής, Μάικλ Τέιταμ, υπογράμμισε ότι το έργο αντικατοπτρίζει τις ισχυρές διμερείς σχέσεις Κύπρου–Ηνωμένου Βασιλείου. Σημείωσε ότι η νέα εγκατάσταση σηματοδοτεί μια αναβάθμιση που επιβεβαιώνει την αξία της συνεργασίας των δύο χωρών. Όπως ανέφερε, «ανυπομονούμε να δούμε τη νέα Ύπατη Αρμοστεία να παίρνει μορφή και να προσκαλέσουμε σύντομα τους πολλούς Κύπριους φίλους και εταίρους μας να τη δουν».

Μέχρι την ολοκλήρωση του νέου κτηρίου, οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις θα παραμείνουν σε πλήρη λειτουργία, με τις υπηρεσίες να παρέχονται χωρίς διακοπή, ενώ θα χρησιμοποιούνται προσωρινές είσοδοι για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών.