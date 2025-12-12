Εφικτός είναι ο στόχος της Κυβέρνησης για 500 ποιοτικές κατοικίες που θα δοθούν με προσιτό ενοίκιο, όπως σχολιάζει στον «Φ» ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ), Στέλιος Γαβριήλ.

Ο κ. Γαβριήλ, κληθείς από τον «Φ» να καταθέσει τις δικές του απόψεις ως πρόεδρος του ΟΣΕΟΚ, μετά τις ανακοινώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Υπουργού Εσωτερικών για την ανέγερση 500 κατοικιών σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, σημείωσε πως αποτελεί ένα πολύ σημαντικό σχέδιο για απάμβλυνση του στεγαστικού προβλήματος.

Όπως είπε, το σχέδιο είναι και εφικτό και μπορεί να γίνει και σε σύντομο χρονικό διάστημα, χαιρετίζοντας ταυτόχρονα τις προσπάθειες του κράτους, που εξασφάλισε 70 εκατομμύρια ευρώ για την ανέγερση τους.

Επιπλέον, ο κ. Γαβριήλ είπε πως αμέσως μετά τις ανακοινώσεις ο σύνδεσμος ζήτησε συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών, Κωνσταντίνο Ιωάννου, αίτημα που έγινε άμεσα αποδεκτό και την επόμενη εβδομάδα θα συζητήσουν διά ζώσης τις λεπτομέρειες του προγράμματος.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γαβριήλ είπε πως ο ΟΣΕΟΚ στηρίζει αυτό το σχέδιο και ως σύνδεσμος είναι έτοιμος να καταθέσει και τις απόψεις αλλά και την εμπειρογνωμοσύνη του, ώστε να οι κατοικίες που θα ανεγερθούν να είναι και ποιοτικές, αλλά και να κατασκευαστούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, κάτι που όπως σημειώνει, μπορεί να γίνει.

Ο κ. Γαβριήλ συμπλήρωσε πως τα 70 εκατομμύρια που εξασφαλίστηκαν είναι αρκετά ώστε αυτές οι κατοικίες να πληρούν όλες τις προδιαγραφές ποιότητας και ενεργειακής απόδοσης και να προσφέρουν στους ενοίκους μια ποιοτική διαμονή με όλες τις ανέσεις, χωρίς να «θυσιάζεται» οποιαδήποτε λειτουργικότητα στον «βωμό» του προσιτού ενοικίου.

Ερωτηθείς σχετικά με τον τρόπο που θα γίνει η κατασκευή αυτών των κατοικιών, ο κ. Γαβριήλ είπε πως, από τη μέχρι στιγμής ενημέρωση που έχουν από τις ανακοινώσεις, οι 500 κατοικίες θα ανεγερθούν από ιδιώτες μέσω πλειοδοτικών ανοικτών διαγωνισμών και η κυριότητα των κατοικιών θα παραμείνει στο κράτος. Όπως συμπλήρωσε, τις επόμενες ημέρες, μετά και τη συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών, θα γνωρίζουν περισσότερες λεπτομέρειες για τα χρονοδιαγράμματα, επαναλαμβάνοντας ωστόσο πως η απόφαση της κυβέρνησης μπορεί να βοηθήσει αρκετά στο πρόβλημα.

Ενός, δύο και τριών υπνοδωματίων

Όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, η συνολική δαπάνη για την ανέγερση των 500 κατοικιών σε τέσσερις επαρχίες θα αγγίξει τα 70 εκατομμύρια ευρώ, με τα 7 εκατομμύρια ευρώ να αφορούν την αξία της κρατικής γης.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, οι νέες κατοικίες θα παραχωρούνται με προσιτό ενοίκιο σε οικογένειες και μονήρη άτομα, με έμφαση στη νέα γενιά, ενώ η ανέγερση θα γίνει μέσω πλειοδοτικού διαγωνισμού με τη μέθοδο Design and Build, με την κυριότητα των κατοικιών να παραμείνει στο κράτος. Επιπλέον, σημαντικό στοιχείο είναι ότι στη διαχείριση των μονάδων θα αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης.

Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, εκτιμάται πως τα εν λόγω διαμερίσματα θα τα διαχειρίζεται ο Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης, όπως πράττει ήδη με δικές του αναπτύξεις με προσιτό ενοίκιο.

Επιπλέον, όπως πληροφορείται ο «Φ», οι υπολογισμοί έγιναν βάσει πρότυπων κατοικιών που έχουν ήδη ανεγερθεί από τον ΚΟΑΓ, με το τετραγωνικό μέτρο, συμπεριλαμβανομένων κόστος υποδομών, χωματουργικών εργασιών και μελετών να ανέρχεται στα 2.325 ευρώ με ΦΠΑ 5%.

Συγκεκριμένα, από τα 70 εκατομμύρια ευρώ, το 30% του προϋπολογιζόμενου ποσού θα αφορά διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου, με συνολικό κόστος 21 εκατομμύρια ευρώ, το 60% δύο υπνοδωματίων προς 42 εκατομμύρια ευρώ και το 10% διαμερίσματα τριών υπνοδωματίων προς 7 εκατομμύρια ευρώ.

Σε ποιες περιοχές θα ανεγερθούν

Σύμφωνα με την παρουσίαση οι 500 νέες οικιστικές μονάδες θα ανεγερθούν σε περιοχές της επαρχίας Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου, με τις περισσότερες να είναι στη Λεμεσό.

Συγκεκριμένα, η γη που υπέδειξε το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως είναι:

Λευκωσία:

Δύο οικόπεδα στον Δήμο Λατσιών-Γερι

Λεμεσό:

Στη Μονή, στον Δήμο Κουρίου, στην Επισκοπή, στην Αμαθούντα – Αγία Παρασκευή, και στον Κάψαλο

Λάρνακα:

Στη Βορόκληνη

Πάφο: