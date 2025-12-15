Μπορεί να γκρινιάζουμε ότι τίποτε δεν πηγαίνει σωστά, αλλά οι αριθμοί δείχνουν μια διαφορετική εικόνα από αυτή που μπορεί να έχουμε σχηματίσει ως γενική εκτίμηση. Οι Κύπριοι είναι ικανοποιημένοι από την ζωή τους και μάλιστα η βαθμολογία 7,4 βρίσκεται πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο που είναι 7,2 σύμφωνα με έρευνα της Eurostat.

Οι Κύπριοι καταλαμβάνουν την 12η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βαθμολογία ικανοποίησης για τη ζωή τους 7,4, σε μια κλίμακα από το 0 έως το 10 ενώ αρνητική πρωτιά σε επίπεδο Ευρώπης καταλαμβάνει η Τουρκία με μόλις 5,6. Ο δεύτερος λιγότερο ικανοποιημένος από τη ζωή του λαός σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο τρίτος στην Ευρώπη εμφανίζονται να είναι οι Έλληνες όπως προκύπτει από την σχετική έρευνα.

Ως γενικό συμπέρασμα οι πολίτες της ΕΕ ήταν γενικά ικανοποιημένοι με τη ζωή τους το 2024. Οι κάτοικοι της ΕΕ εξέφρασαν μέση βαθμολογία ικανοποίησης από τη ζωή τους 7,2 στα 10. Η Φινλανδία είχε την υψηλότερη βαθμολογία με 7,8, ακολουθούμενη από τη Ρουμανία και τη Σλοβενία ​​​​και τις δύο με 7,7, ενώ η Βουλγαρία είχε τη χαμηλότερη βαθμολογία με 6,2, η Ελλάδα με 6,7 και η Λετονία με 6,9. Όλες οι χώρες της ΕΕ είχαν μέσο όρο βαθμολογίας ικανοποίησης από τη ζωή άνω του 6, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι ερωτηθέντες ήταν περισσότερο ικανοποιημένοι παρά δυσαρεστημένοι.

Σε επίπεδο ΕΕ, τα άτομα ηλικίας 16-29 ετών ανέφεραν υψηλότερη ικανοποίηση από τη ζωή τους σε σχέση με άτομα άλλων ηλικιακών ομάδων, αν και αυτό το μοτίβο διέφερε ανά χώρα. Σε 11 χώρες της ΕΕ (Σλοβακία, Πολωνία, Γαλλία, Βέλγιο, Αυστρία, Σουηδία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Φινλανδία, Ολλανδία και Δανία), η ομάδα μέσης ηλικίας (25-64) είχε τη χαμηλότερη μέση ικανοποίηση από τη ζωή. Στη Δανία, τη Φινλανδία και την Ολλανδία, τα άτομα άνω των 65 ετών ανέφεραν την υψηλότερη ικανοποίηση από τη ζωή. Στην Κύπρο τα άτομα ηλικίας 16-29 ετών ανέφεραν υψηλότερη ικανοποίηση από τη ζωή τους, με βαθμολογία 7,8, η ομάδα μέσης ηλικίας (25-64) είχε μέση βαθμολογία 6,9 κατά άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών είχαν βαθμολογία 6,6 που ήταν η χαμηλότερη.

Μεταξύ των ατόμων με λιγότερο από δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η μέση ικανοποίηση κυμαινόταν από 5,6 στη Βουλγαρία έως 7,7 στη Φινλανδία. Όσοι είχαν δευτεροβάθμια εκπαίδευση ήταν οι λιγότερο ικανοποιημένοι στη Βουλγαρία (6,2) και οι πιο ικανοποιημένοι στη Ρουμανία (7,8). Τα άτομα με τριτοβάθμια εκπαίδευση αξιολόγησαν την ικανοποίησή τους από τη ζωή τους με τιμές που κυμαίνονταν από 6,8 στη Βουλγαρία έως 8,4 στη Ρουμανία. Το μεγαλύτερο χάσμα στην ικανοποίηση μεταξύ ατόμων με λιγότερο από δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ατόμων με τριτοβάθμια εκπαίδευση παρατηρήθηκε στη Σλοβακία (διαφορά 1,4 μονάδων) και στην Ελλάδα, την Κροατία και την Ουγγαρία (όλες 1,3 μονάδες). Στην Κύπρο όσοι είχαν δευτεροβάθμια εκπαίδευση ήταν αρκετά ικανοποιημένοι με βαθμολογία 7,3 και με τριτοβάθμια εκπαίδευση ήταν 7,8.

Τα άτομα με υψηλότερο εισόδημα και όσοι ζουν σε νοικοκυριό με παιδιά αξιολογούν υψηλότερα την ικανοποίησή τους από τη ζωή. Τα νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά ανέφεραν σταθερά τα υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από τη ζωή μεταξύ των διαφόρων τύπων νοικοκυριών. Σε επίπεδο ΕΕ το 2024, αυτό ήταν 7,4, σε σύγκριση με 7,3 για 2 ενήλικες που ζουν μαζί, 7,2 για νοικοκυριά με 3 ή περισσότερους ενήλικες χωρίς εξαρτώμενα παιδιά και 6,8 για μονοπρόσωπα νοικοκυριά.

Το γεγονός ότι τα νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά ήταν πιο ικανοποιημένα από εκείνα χωρίς, είναι μάλλον συγκεκριμένο για το ευρωπαϊκό πλαίσιο, καθώς η έρευνα σε άλλες ηπείρους έχει συχνά διαπιστώσει το αντίθετο. Στο μέσο επίπεδο της ΕΕ, δεν υπήρξε διαφορά στην ικανοποίηση από τη ζωή μεταξύ των ανθρώπων σε αστικές και αγροτικές περιοχές, αν και υπάρχουν διαφορές σε επίπεδο χώρας: σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, οι κάτοικοι των αστικών κέντρων είναι πιο ικανοποιημένοι, ενώ σε άλλες, οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών αναφέρουν υψηλότερη ικανοποίηση.