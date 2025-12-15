Αρχίζει σήμερα στη Βουλή των Αντιπροσώπων η τριήμερη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, η οποία θα κορυφωθεί με τη διαδικασία ψήφισής του την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με την Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, ο κρατικός προϋπολογισμός 2026 προβλέπει αυξημένα έσοδα και δαπάνες τόσο για τη γενική όσο και για την κεντρική κυβέρνηση, σε ένα περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας.

Για τη γενική κυβέρνηση, τα προϋπολογιζόμενα έσοδα ανέρχονται σε €16,488 δισ., παρουσιάζοντας αύξηση 4,5% σε σύγκριση με το 2025, ενώ οι δαπάνες διαμορφώνονται στα €15,361 δισ., αυξημένες κατά 5,3% σε ετήσια βάση.

Σε ό,τι αφορά την κεντρική κυβέρνηση, ο προϋπολογισμός του 2026 προβλέπει έσοδα €10,784 δισ., εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών ροών, καταγράφοντας αύξηση 11,1% σε σχέση με τα αναθεωρημένα έσοδα του 2025. Οι δαπάνες, εξαιρουμένων των αποπληρωμών δανείων και επενδύσεων, υπολογίζονται στα €11,365 δισ., αυξημένες κατά 2,8%.

Όπως αναφέρεται στην ανάλυση του προϋπολογισμού, οι δαπάνες για τις οποίες απαιτείται έγκριση πληρωμής από τη Βουλή ανέρχονται σε €9,963 δισ., ενώ οι συνολικές δαπάνες φθάνουν τα €13,719 δισ., περιλαμβανομένων και των δαπανών του Πάγιου Ταμείου ύψους €3,755 δισ., οι οποίες δεν απαιτούν νομοθετική έγκριση.

61 κυβερνητικές τροποποιήσεις από το Υπουργείο Οικονομικών

Ο Υπουργός Οικονομικών κατέθεσε συνολικά 61 κυβερνητικές τροποποιήσεις στον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, με στόχο την αναπροσαρμογή πιστώσεων, τη μεταφορά κονδυλίων και τη ρύθμιση θεμάτων προσωπικού, χωρίς να επηρεάζονται οι συνολικές οροφές δαπανών ούτε του προϋπολογισμού ούτε του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου 2026-2028.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, ωστόσο, αποφάσισε να μην εγκρίνει τις τροποποιήσεις που αφορούν τη σύσταση και λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Εσωτερικών, κρίνοντας ότι απαιτείται προηγουμένως η κατάθεση και ψήφιση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου.

Θετικές προοπτικές με επισημάνσεις κινδύνων

Η Επιτροπή Οικονομικών διαπιστώνει ότι η κυπριακή οικονομία αναμένεται να διατηρήσει την αναπτυξιακή της πορεία, με μικρή επιβράδυνση το 2025 και θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης την περίοδο 2026-2028.

Το δημοσιονομικό ισοζύγιο παραμένει πλεονασματικό, ενώ το δημόσιο χρέος καταγράφει σημαντική μείωση, με εκτίμηση ότι θα υποχωρήσει κάτω από το 60% του ΑΕΠ εντός του 2025. Ο πληθωρισμός αναμένεται να σταθεροποιηθεί γύρω στο 2%, ενώ η ανεργία προβλέπεται να κινηθεί κοντά στο 4,5%, με την αγορά εργασίας να προσεγγίζει συνθήκες πλήρους απασχόλησης.

Παράλληλα, καταγράφεται οριακή μείωση του κινδύνου φτώχιας, με μικρή επιδείνωση στους δείκτες ανισοκατανομής εισοδήματος.

Διαφοροποιήσεις στις θέσεις των κομμάτων

Σε πολιτικό επίπεδο, η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής εκφράζει ικανοποίηση για τη δημοσιονομική σταθερότητα, τη μείωση του δημόσιου χρέους και τους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας ωστόσο την ανάγκη συνετής διαχείρισης των δημόσιων δαπανών και ενίσχυσης των αμυντικών δαπανών.

Ο ΔΗΣΥ αναγνωρίζει τη θετική πορεία της οικονομίας, ασκεί όμως κριτική για έλλειψη μεγάλων επενδύσεων και κινδύνους από τη διόγκωση του κρατικού μισθολογίου.

Το ΑΚΕΛ κάνει λόγο για πλεονάσματα χωρίς κοινωνικό αποτύπωμα και δηλώνει ότι θα καταψηφίσει τον προϋπολογισμό.

Το ΔΗΚΟ θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός εδραιώνει την οικονομική σταθερότητα, επισημαίνοντας κινδύνους στη στέγαση και την ανταγωνιστικότητα.

Το ΕΛΑΜ δίνει έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, ενώ η ΕΔΕΚ ζητά αλλαγή φιλοσοφίας του αναπτυξιακού μοντέλου με πιο ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα.

ΚΥΠΕ