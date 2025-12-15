Η επέκταση του Αεροδρομίου Πάφου αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα, το οποίο ενισχύει την επαρχία μας και δημιουργεί νέες προοπτικές για την τουριστική και οικονομική της ανάπτυξη. Ωστόσο, το έργο αυτό δεν μπορεί να αξιοποιηθεί πλήρως χωρίς την ύπαρξη ενός σύγχρονου και ασφαλούς οδικού δικτύου που να το συνδέει απευθείας με τις κύριες τουριστικές περιοχές, της Κάτω Πάφου και του Κόλπου των Κοραλλίων.

Αυτό τονίζει μιλώντας στον «Φ» ο βουλευτής Πάφου Χρύσανθος Σαββίδης, επισημαίνοντας ότι η κατασκευή νέου δρόμου που θα ενώνει το Αεροδρόμιο Πάφου με την τουριστική ζώνη είναι έργο στρατηγικής σημασίας και αποτελεί πάγιο αίτημα για περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Παρά τις κατά καιρούς συζητήσεις, μέχρι σήμερα δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος, παρατηρεί.

Στόχος μας είναι να ασκήσουμε κάθε δυνατή πίεση προς τις αρμόδιες αρχές ώστε να ξεκινήσει άμεσα η υλοποίηση του έργου, αναφέρει, προκειμένου ένα σύγχρονο οδικό δίκτυο να ενισχύσει την τουριστική κίνηση, να διευκολύνει τις μετακινήσεις και να βελτιώσει σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών.

Ανεξαρτήτως της τελικής απόφασης που θα ληφθεί για τον νέο οδικό άξονα, είναι αυτονόητο ότι απαιτείται άμεση και ουσιαστική αναβάθμιση του υφιστάμενου οδικού δικτύου, το οποίο σήμερα δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες, ούτε στα πρότυπα οδικής ασφάλειας και εξυπηρέτησης, τονίζει ο κ. Σαββίδης.

Η Πάφος έχει ανάγκη και δικαίωμα σε σύγχρονες υποδομές που να ενισχύουν την τουριστική της δυναμική, να στηρίζουν την τοπική οικονομία και να βελτιώνουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων και επισκεπτών της, κατέληξε.