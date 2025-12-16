Το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (ΚΝΕ), υπό την ιδιότητά του ως εργοδοτικός σύνδεσμος, υπέγραψε στις 15 Δεκεμβρίου 2025 την ανανέωση της Κυπριακής Συλλογικής Σύμβασης Ναυτικών που εργοδοτούνται σε πλοία υπό κυπριακή σημαία, από κοινού με τα κυπριακά ναυτο-συνδικάτα ΣΕΚ και ΠΕΟ. Τη Σύμβαση προσυπογράφει επίσης η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ).

Η ανανεωμένη Συλλογική Σύμβαση θα έχει τριετή διάρκεια, από 1 Ιανουαρίου 2026 έως 31 Δεκεμβρίου 2028, και ευθυγραμμίζεται με τα διεθνή πλαίσια συλλογικών συμβάσεων και τα βασικά αποδεκτά εργασιακά πρότυπα της ναυτιλίας. Στο πλαίσιο αυτό, προχώρησαν αναγκαίες προσαρμογές στους μισθολογικούς πίνακες καθώς και στα επίπεδα αποζημίωσης σε περιπτώσεις απώλειας ζωής ή ανικανότητας, ώστε να αντανακλούν τον νέο κατώτατο μισθό του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO) για τους Ναύτες Α’ Τάξης (Able Seafarers).

Σύμφωνα με το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, η επιτυχής ανανέωση της Σύμβασης επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο συνεργασίας και τις ισχυρές ναυτιλιακές εργασιακές σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί στην Κύπρο μεταξύ εργοδοτών και συντεχνιών. Η δέσμευση στον συνεχή κοινωνικό διάλογο και τη συνεργασία, όπως επισημαίνεται, αντανακλά την πρόθεση της ναυτιλιακής βιομηχανίας να διατηρεί ένα βιώσιμο και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον για τους ναυτικούς.

Παράλληλα, το ΚΝΕ εκτιμά ότι η συμφωνία δημιουργεί θετικές προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη της κυπριακής ναυτιλιακής βιομηχανίας και της κυπριακής σημαίας, ενισχύοντας τη διεθνή ανταγωνιστικότητα του κυπριακού νηολογίου και τη συμβολή του κλάδου στην κυπριακή οικονομία.