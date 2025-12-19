Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ολοκλήρωσε την καθιερωμένη έρευνα τιμών λιανικής πώλησης νωπών κρεάτων, λαχανικών και εδεσμάτων, με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των καταναλωτών ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων. Τα στοιχεία αφορούν τιμές που ίσχυαν στις 18 Δεκεμβρίου 2025 και καταγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιμών Χριστουγέννων.

Πρέπει να σημειωθεί πως σύμφωνα με την έρευνα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή φαίνεται να προκύπτουν μειώσεις στις τιμές κρεάτων, αλλά και λαχανικών, με εξαίρεση το μοσχαρίσιο κρέας, και κάποιες άλλες κατηγορίες προϊόντων τα οποία καταγράφουν κάποιες μικρές αυξήσεις. Σημαντικό σημείο είναι το γεγονός πως όσον αφορά τα λαχανικά προκύπτουν μεγάλες μειώσεις σε πατάτες φρέσκες και ντομάτες, με χαμηλότερες τιμές από 22% μέχρι 45% σε σχέση με το 2024.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία, για τα νωπά κρέατα συλλέχθηκαν τιμές από 86 σημεία πώλησης, περιλαμβανομένων μεγάλων και μικρών υπεραγορών καθώς και συνοικιακών κρεοπωλείων. Για τα λαχανικά η έρευνα κάλυψε 35 σημεία πώλησης, κυρίως υπεραγορές, ενώ για τα εδέσματα καταγράφηκαν τιμές από 45 σημεία πώλησης, όπως μεγάλες υπεραγορές και αρτοποιεία ή ζαχαροπλαστεία. Το Παρατηρητήριο καλύπτει όλες τις επαρχίες.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή επισημαίνει ότι η δημοσίευση του Παρατηρητηρίου αποτελεί εργαλείο γενικής ενημέρωσης, ενισχύοντας τη δυνατότητα των καταναλωτών να συγκρίνουν τιμές και να προχωρούν σε πιο συμφέρουσες αγορές. Παράλληλα, συμβάλλει στη διαφάνεια της αγοράς και στην ενίσχυση του ανταγωνισμού.

Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι τα Παρατηρητήρια Τιμών δεν συνιστούν συμβουλευτικό εργαλείο και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την προσωπική έρευνα αγοράς, η οποία θα πρέπει να βασίζεται στις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τα δεδομένα του κάθε καταναλωτή. Όπως σημειώνεται, δεν αποσκοπούν ούτε στην υπόδειξη συγκεκριμένων σημείων πώλησης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις ποιοτικές διαφοροποιήσεις των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο, οι οποίες, όπως υπογραμμίζεται, δεν είναι δυνατόν να αποτυπωθούν στα συγκεντρωτικά αποτελέσματα.

Με βάση τα πιο πάνω, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους καταναλωτές να προβαίνουν σε ουσιαστική έρευνα αγοράς πριν τις αγορές τους, να ελέγχουν τις τιμές και τα προϊόντα που επιλέγουν και να διασφαλίζουν ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες τους.

Δείτε αναλυτικά τις τιμές: