Οι Κύπριοι δηλώνουν γενικά ικανοποιημένοι από τη ζωή τους, ωστόσο καταγράφουν ως βασικότερα προβλήματα την άνοδο των τιμών, τον πληθωρισμό και το κόστος διαβίωσης, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο θεωρούν ότι η μετανάστευση και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αποτελούν τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Παράλληλα, η συνολική τους στάση απέναντι στην ΕΕ παραμένει κυρίως ουδέτερη.

Τα πιο πάνω προκύπτουν από την εθνική έκθεση για την Κύπρο στο πλαίσιο του Τακτικού Ευρωβαρόμετρου 104 (Φθινόπωρο 2025), τα στοιχεία του οποίου συλλέχθηκαν με έρευνα πεδίου την περίοδο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2025, κατόπιν αιτήματος της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας της ΕΕ. Η έκθεση αφορά τις περιοχές που ελέγχονται από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και εντάσσεται στη μακροχρόνια σειρά ερευνών που καταγράφουν τάσεις της κοινής γνώμης σε πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα.

Ικανοποίηση από τη ζωή, αλλά έντονη ανησυχία για την ακρίβεια

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 84% των Κυπρίων δηλώνει ικανοποιημένο από τη ζωή του, ποσοστό αυξημένο κατά 1 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με την Άνοιξη του 2025, προσεγγίζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (86%).

Ως τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Κύπρος, οι ερωτηθέντες αναφέρουν:

την άνοδο των τιμών, τον πληθωρισμό και το κόστος διαβίωσης ( 37% , ΕΕ27: 31% ),

( , ΕΕ27: ), τη μετανάστευση ( 35% , ΕΕ27: 15% ),

( , ΕΕ27: ), και την οικονομική κατάσταση (23%, ΕΕ27: 19%).

Προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σε επίπεδο ΕΕ, οι Κύπριοι θεωρούν ως κορυφαία ζητήματα:

τη μετανάστευση ( 45% , ΕΕ27: 20% ),

( , ΕΕ27: ), την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ( 24% , ΕΕ27: 26% ),

( , ΕΕ27: ), και την άνοδο των τιμών και το κόστος διαβίωσης (19%, ΕΕ27: 16%).

Εμπιστοσύνη και εικόνα της ΕΕ

Η έρευνα καταγράφει ότι οι Κύπριοι τείνουν να μην εμπιστεύονται την ΕΕ (57%, αυξημένο κατά 2% σε σχέση με την Άνοιξη 2025, ΕΕ27: 45%). Παρά ταύτα, η συνολική τους εικόνα για την ΕΕ είναι κυρίως ουδέτερη (41%, μείωση 7%, ΕΕ27: 38%) ή θετική (30%, ίδιο ποσοστό με την Άνοιξη 2025, ΕΕ27: 42%).

Ιδιαίτερα υψηλό είναι το ποσοστό δυσαρέσκειας για τη λειτουργία της δημοκρατίας στην Κύπρο, καθώς 67% των ερωτηθέντων δηλώνει μη ικανοποιημένο (ΕΕ27: 45%), καταγράφοντας αύξηση 5% και το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ μετά την Ελλάδα.

Παράλληλα, τα δύο τρίτα των Κυπρίων θεωρούν ότι η άποψή τους δεν μετράει, ούτε στη χώρα τους (66%, ΕΕ27: 37%), ούτε στην ΕΕ (70%, ΕΕ27: 47%).

Εμπιστοσύνη στα μέσα ενημέρωσης

Σε ό,τι αφορά τα μέσα ενημέρωσης, οι Κύπριοι τείνουν να εμπιστεύονται περισσότερο το ραδιόφωνο (62%, ΕΕ27: 68%) και την τηλεόραση (55%, ΕΕ27: 61%). Αντίθετα, εκφράζουν χαμηλή εμπιστοσύνη στον γραπτό Τύπο (49%, ΕΕ27: 35%), στους ιστότοπους (62%, ΕΕ27: 48%) και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (63%, ΕΕ27: 61%).

Τέλος, το 68% των Κυπρίων θεωρεί ότι τα πράγματα στη χώρα κινούνται προς τη λάθος κατεύθυνση, ποσοστό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (60%).